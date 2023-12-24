Гэйб Винсент рассматривает вариант с операцией на колене. Защитник может пропустить еще 6-8 недель

Теги травмы Лейкерс НБА Гэйб Винсент Баскетбол

Гэйб Винсент может перенести операцию и пропустить еще два месяца.

Разыгрывающий «Лейкерс» испытывает трудности с восстановлением после травмы.

Винсент планировал вернуться на площадку 18 декабря, но сроки сдвинулись. 3 ноября у Винсента была обнаружена эффузия коленного сустава – состояние, при котором в колене скапливается жидкость.

Сейчас, как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Винсент рассматривает возможность проведения операции на левом колене, поскольку после двух месяцев реабилитации у него вновь вернулся отек. Если процедура состоится, он пропустит еще около 6-8 недель.

Последний раз Винсент выходил на паркет в октябре. В четырех встречах на старте сезона разыгрывающий набирал в среднем 6 очков и 3 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 7,1% из-за дуги (1 из 14) за 28,3 минуты на площадке.

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1 комментарий
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да уж, сомнительное приобретение. А ещё по правилам травмированных и менять же нельзя?
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