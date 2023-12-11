Гэйб Винсент рассчитывает вернуться после травмы на следующей неделе

Разыгрывающий « » планирует вернуться на площадку 18 декабря в домашней игре против «Нью-Йорка», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

3 ноября у Винсента была обнаружена эффузия коленного сустава – состояние, при котором в колене скапливается жидкость.

Разыгрывающий пропустил 19 матчей. В четырех встречах на старте сезона Винсент набирал в среднем 6 очков и 3 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 7,1% из-за дуги (1 из 14) за 28,3 минуты на площадке.