Гэйб Винсент рассчитывает вернуться после травмы на следующей неделе

Теги травмы Лейкерс НБА Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Гэйб Винсент планирует вернуться на площадку 18 декабря в домашней игре против «Нью-Йорка», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

3 ноября у Винсента была обнаружена эффузия коленного сустава – состояние, при котором в колене скапливается жидкость.

Разыгрывающий пропустил 19 матчей. В четырех встречах на старте сезона Винсент набирал в среднем 6 очков и 3 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 7,1% из-за дуги (1 из 14) за 28,3 минуты на площадке.

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