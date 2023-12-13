Джейсон Кидд о постоянном дабл-тим против Луки Дончича: «Это комплимент. Он один из лучших в мире»

Главный тренер « » заявил, что лидер команды смирился с тем, что против него все время используют дабл-тим, и старается больше играть на партнеров по команде.

«Лука должен лидировать в лиге по дабл-тим. Против него используют дабл-тим в большинстве матчей.

Это комплимент. Он один из лучших в мире. Я думаю, что он принял этот факт, что против него используют дабл-тим. Он боец, он хочет победить и иногда расстраивается, когда кто-то промахивается или теряет мяч. Но я думаю, заметно, что он стал более зрелым. Он знает, что его партнеры по команде стараются играть правильно», – сказал Кидд.

По данным Second Spectrum, против Дончича использовали дабл-тим в ситуациях пик-н-ролла уже 140 раз в этом сезоне. Это более чем в два раза больше, чем у Кейда Каннингема, который занимает второе место (62).