Джейсон Кидд о постоянном дабл-тим против Луки Дончича: «Это комплимент. Он один из лучших в мире»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что лидер команды Лука Дончич смирился с тем, что против него все время используют дабл-тим, и старается больше играть на партнеров по команде.

«Лука должен лидировать в лиге по дабл-тим. Против него используют дабл-тим в большинстве матчей.

Это комплимент. Он один из лучших в мире. Я думаю, что он принял этот факт, что против него используют дабл-тим. Он боец, он хочет победить и иногда расстраивается, когда кто-то промахивается или теряет мяч. Но я думаю, заметно, что он стал более зрелым. Он знает, что его партнеры по команде стараются играть правильно», – сказал Кидд.

По данным Second Spectrum, против Дончича использовали дабл-тим в ситуациях пик-н-ролла уже 140 раз в этом сезоне. Это более чем в два раза больше, чем у Кейда Каннингема, который занимает второе место (62).

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2 комментария
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Лука безусловно сейчас один из лучших, но даблтимят его еще и потому, что особо крыть больше некого - ирвинга да хардуэя когда он с лукой выходит.
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Второе место Каннингема удивляет больше...
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