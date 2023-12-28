Бэм Адебайо: «Мы уважаем Билла Расселла»

Бэм Адебайо прокомментировал историю о том, как Юдонис Хаслем «послал» Билла Расселла.

«Всем известно, сколько страсти в . Все, кто с ним когда-либо общался, знают, сколько в нем страсти. Он очень страстно относится к «Хит», очень страстно относится к тому, что о нас говорят и кто говорит. Я посчитал, что это отличная история, чтобы ей поделиться, потому что в этом весь он.

Мы все уважаем . Мы уважаем, что он сделал для нас как игроков и как чернокожих», – сказал