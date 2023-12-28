Бэм Адебайо: «Мы уважаем Билла Расселла»

Теги Бостон Майами НБА Билл Расселл Юдонис Хаслем Бэм Адебайо Баскетбол

Бэм Адебайо прокомментировал историю о том, как Юдонис Хаслем «послал» Билла Расселла.

«Всем известно, сколько страсти в Юдонисе Хаслеме. Все, кто с ним когда-либо общался, знают, сколько в нем страсти. Он очень страстно относится к «Хит», очень страстно относится к тому, что о нас говорят и кто говорит. Я посчитал, что это отличная история, чтобы ей поделиться, потому что в этом весь он.

Мы все уважаем Билла Расселла. Мы уважаем, что он сделал для нас как игроков и как чернокожих», – сказал

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