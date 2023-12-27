«Ты забрал мои бабки в 2010 году, мазафакер. На меня денег не осталось». Юдонис Хаслем напомнил Майку Миллеру, что едва не покинул «Хит» из-за него

Юдонис Хаслем вспомнил контрактные переговоры с «Хит» летом 2010 года.

«Когда «Большое трио» пришло, ты забрал мои бабки, мазафакер. На меня денег не осталось, и они тебе все вывалили. Я уже паковал чемоданы. Все знали, что я сваливаю», – сказал Хаслем Майку Миллеру в своем подкасте.

Ранее Хаслем рассказывал, что Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош согласились урезаться в деньгах, чтобы он мог остаться в команде: «Для справки, мне предлагали около 35 миллионов долларов. У «Хит» было только 20 миллионов. Леброн и Бош никогда не играли со мной, они ничего обо мне не знали. Но они сказали: «Окей. Он нам нужен, чтобы победить».

В итоге Миллер подписал контракт с «Хит» пятилетний контракт на 29 миллионов долларов, а Хаслем получил 20,3 млн.