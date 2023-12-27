Юдонис Хаслем: «В мое время ненавидели своих соперников. Гарнетт и Пирс, вы мне до сих пор не нравитесь. Если я вижу вас в продуктовом магазине – понеслась»
Юдонис Хаслем рассказал о своем отношении к игрокам «Селтикс».
«Сейчас другая эпоха. В мое время ненавидели людей, против которых играли. Все эти соперничества и прочее. И по сей день я терпеть не могу этих мудаков из «Бостона».
И что самое интересное, мне нравится Тейтум, мне нравится Браун. Но прошлые вот эти, Гарнетт и Пирс. Вы мне не нравитесь. Если я вижу вас в продуктовом магазине – понеслась. Мне все равно, где это произойдет. Хоть в «24 часа» рядом с прилавком с сырными соусами. Неважно. Сразу все полетит в разные стороны», – рассказал Хаслем.