Юдонис Хаслем: «В мое время ненавидели своих соперников. Гарнетт и Пирс, вы мне до сих пор не нравитесь. Если я вижу вас в продуктовом магазине – понеслась»

Юдонис Хаслем рассказал о своем отношении к игрокам «Селтикс».

«Сейчас другая эпоха. В мое время ненавидели людей, против которых играли. Все эти соперничества и прочее. И по сей день я терпеть не могу этих мудаков из « ».

И что самое интересное, мне нравится Тейтум, мне нравится Браун. Но прошлые вот эти, и . Вы мне не нравитесь. Если я вижу вас в продуктовом магазине – понеслась. Мне все равно, где это произойдет. Хоть в «24 часа» рядом с прилавком с сырными соусами. Неважно. Сразу все полетит в разные стороны», – рассказал .