Юдонис Хаслем: «Какого черта майка Билла Расселла висит в Майами?»
Юдонис Хаслем объяснил, почему «послал» легенду «Бостона» Билла Расселла.
«Вынужден покаяться. Я люблю Билла. Никакого неуважения к Биллу. Я люблю его. Он просто словил случайную пулю. Но увидите ли вы когда-нибудь майку «Майами», висящую на арене «Бостона»? Я уважаю Билла и люблю его. Но какого черта он здесь висит?
Учитывая все дерьмо, которое льется из ртов их болельщиков, когда мы там играем. Теперь, когда я думаю об этом, наверное, я не стану брать назад свои слова», – сказал Хаслем.
https://www.sports.ru/basketball/1115736630-k-chertu-billa-rassella-bem-adebajo-rasskazal-kak-yudonis-xaslem-posla.html?sl=1