Юдонис Хаслем: «Какого черта майка Билла Расселла висит в Майами?»

Теги Бостон Майами НБА Билл Расселл Юдонис Хаслем Баскетбол

Юдонис Хаслем объяснил, почему «послал» легенду «Бостона» Билла Расселла.

«Вынужден покаяться. Я люблю Билла. Никакого неуважения к Биллу. Я люблю его. Он просто словил случайную пулю. Но увидите ли вы когда-нибудь майку «Майами», висящую на арене «Бостона»? Я уважаю Билла и люблю его. Но какого черта он здесь висит?

Учитывая все дерьмо, которое льется из ртов их болельщиков, когда мы там играем. Теперь, когда я думаю об этом, наверное, я не стану брать назад свои слова», – сказал Хаслем.

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4 комментария
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Странно, что сделали отдельную новость для этого «откровения», ведь содержимое можно было добавить в новость, где хоть более понятен контекст:

https://www.sports.ru/basketball/1115736630-k-chertu-billa-rassella-bem-adebajo-rasskazal-kak-yudonis-xaslem-posla.html?sl=1
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+4
Ответ xamer 9
Странно, что сделали отдельную новость для этого «откровения», ведь содержимое можно было добавить в новость, где хоть более понятен контекст: https://www.sports.ru/basketball/1115736630-k-chertu-billa-rassella-bem-adebajo-rasskazal-kak-yudonis-xaslem-posla.html?sl=1
Это ж спортс
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А майка Джордана почему висит?
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