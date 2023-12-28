Юдонис Хаслем: «Какого черта майка Билла Расселла висит в Майами?»

Юдонис Хаслем объяснил, почему «послал» легенду «Бостона» Билла Расселла.

«Вынужден покаяться. Я люблю Билла. Никакого неуважения к Биллу. Я люблю его. Он просто словил случайную пулю. Но увидите ли вы когда-нибудь майку « », висящую на арене « »? Я уважаю и люблю его. Но какого черта он здесь висит?

Учитывая все дерьмо, которое льется из ртов их болельщиков, когда мы там играем. Теперь, когда я думаю об этом, наверное, я не стану брать назад свои слова», – сказал .