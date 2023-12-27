«К черту Билла Расселла!» Бэм Адебайо рассказал, как Юдонис Хаслем «послал» покойную легенду «Бостона»

Теги Бостон Майами НБА Билл Расселл Юдонис Хаслем Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо на подкасте «The OGs Show» с ведущими Юдонисом Хаслемом и Майком Миллером рассказал, как Хаслем однажды в своей речи перед матчем с «Бостоном» «послал» легенду «Селтикс» Билла Расселла, чей 6-й номер был выведен из обращения во всех клубах лиги по смерти в июле 2022 года.

«Мы играли против «Бостона», так что вы понимаете, что он чувствовал.

Мы собрались в кучу. Кэп подошел к нам и произнес свою предматчевую речь. Вы знаете, что лига вывела из обращения номер Расселла для всех клубов. Так что под сводами арены был 6-й номер.

Хаслем закончил свою речь словами: «К черту Билла Расселла!» Я воскликнул: «Этот парень мертв!» – рассказал Адебайо.

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3 комментария
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Ну ума это явно не добавляет ему)) бывает же, людям фартит в жизни...
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Какая искрометная и содержательная история

Интересно, Какой контекста этого поступка от Хаслема?
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Культура Хит в деле. Дикарь
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