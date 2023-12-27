«К черту Билла Расселла!» Бэм Адебайо рассказал, как Юдонис Хаслем «послал» покойную легенду «Бостона»

Центровой « » на подкасте «The OGs Show» с ведущими и Майком Миллером рассказал, как Хаслем однажды в своей речи перед матчем с «Бостоном» «послал» легенду «Селтикс» Билла Расселла, чей 6-й номер был выведен из обращения во всех клубах лиги по смерти в июле 2022 года.

«Мы играли против « », так что вы понимаете, что он чувствовал.

Мы собрались в кучу. Кэп подошел к нам и произнес свою предматчевую речь. Вы знаете, что лига вывела из обращения номер Расселла для всех клубов. Так что под сводами арены был 6-й номер.

Хаслем закончил свою речь словами: «К черту !» Я воскликнул: «Этот парень мертв!» – рассказал Адебайо.