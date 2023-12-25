Юдонис Хаслем раскритиковал «Лейкерс» за шампанское и баннер в честь победы во внутрисезонном турнире
Юдонис Хаслем не оценил празднование «Лейкерс» победы во внутрисезонном турнире.
Завершивший карьеру экс-форвард «Майами» раскритиковал «озерников» за шампанское и баннер в честь недавнего успеха.
«Я полностью поддерживаю то, что люди заработали деньги. Сколько там они получили, по 500 тысяч? Я только за.
Но чего мы не станем делать, так это открывать шампанское и вывешивать баннер. Мы так не делаем, не за этот турнир», – считает Хаслем.
Вскоре после завершения карьеру 43-летний Хаслем получил должность в «Хит».
А кто же тогда остальные команды? Сборище шахматистов и физруков?
>Ваши рассуждения чуть-чуть нелогичны
Тогда в Вашем случае разлад с логикой виден невооруженным взглядом. Потому что Майами в сезоне 19/20 заняли лишь 5е место на хиленьком Востоке. А в прошлом - вообще 7е... В таком случае все Вами названные достижения Хит ничего не стоят
Хит стали лучше как организация за эти 3 года? - Нет
Хит можно было называть в те сезоны железным контендером? - Нет
Ну и самая точная вещь из х/ф "Человек, который изменил всё" - Если ты проиграл последнюю игру в сезоне, всем будет наплевать как ты провел предыдущие