Юдонис Хаслем раскритиковал «Лейкерс» за шампанское и баннер в честь победы во внутрисезонном турнире

Теги Лейкерс Майами НБА Юдонис Хаслем Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Юдонис Хаслем не оценил празднование «Лейкерс» победы во внутрисезонном турнире.

Завершивший карьеру экс-форвард «Майами» раскритиковал «озерников» за шампанское и баннер в честь недавнего успеха.

«Я полностью поддерживаю то, что люди заработали деньги. Сколько там они получили, по 500 тысяч? Я только за.

Но чего мы не станем делать, так это открывать шампанское и вывешивать баннер. Мы так не делаем, не за этот турнир», – считает Хаслем.

Вскоре после завершения карьеру 43-летний Хаслем получил должность в «Хит».

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14 комментариев
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Ответ Simon Sharymov
>Но чего мы не станем делать, так это открывать шампанское и вывешивать баннер Что-то мне подсказывает - в случае победы в этом турнире организация Майами будет отходить в течение месяца. Ведь с учётом следующего года пройдёт 10 лет с того момента, когда Хит были претендентом на чемпионство НБА Да, были два финала (в 20 и 23 году), но Хит представляли собой игрушку для битья, нежели серьёзного конкурента. Будем честны, руководство было бы радо победе во внутрисезонном турнире. Это достижение в теории могло привести в большим изменениям внутри организации
Фигасе, игрушка для битья в финал дважды за три года выходила 😱
А кто же тогда остальные команды? Сборище шахматистов и физруков?
+4
0
+4
да а что их критиковать то,если эта прихоть лежит целиком на НБА
+5
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+2
Ответ Вячеслав Лобачев
да а что их критиковать то,если эта прихоть лежит целиком на НБА
У Майами наверно столько титулов, что места под сводами нет. Вот Индиана точно бы повесила баннер и еще бы радовалась искренне.
+3
-2
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Ответ Simon Sharymov
Прямая. Если команда проигрывает 4 матча в серии - для неё это последняя игра в сезоне. Она вылетает и наблюдает за тем, как чествуют победителя
Наверное, Вам нужно ознакомиться с понятиями "сезонные игры" и "игры плейофф", иначе Ваши рассуждения чуть-чуть нелогичны
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+1
Ответ гайка и болт
Наверное, Вам нужно ознакомиться с понятиями "сезонные игры" и "игры плейофф", иначе Ваши рассуждения чуть-чуть нелогичны
Игры ПО это и есть продолжение сезона. Тем более сезонные игры и игры ПО отличаются кардинально. Пост-сезон как раз и ждут больше всего

>Ваши рассуждения чуть-чуть нелогичны
Тогда в Вашем случае разлад с логикой виден невооруженным взглядом. Потому что Майами в сезоне 19/20 заняли лишь 5е место на хиленьком Востоке. А в прошлом - вообще 7е... В таком случае все Вами названные достижения Хит ничего не стоят
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Базированный дед
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Ответ гайка и болт
Фигасе, игрушка для битья в финал дважды за три года выходила 😱 А кто же тогда остальные команды? Сборище шахматистов и физруков?
Хит смогли что-то противопоставить ЛАЛ и Денверу? - Нет

Хит стали лучше как организация за эти 3 года? - Нет

Хит можно было называть в те сезоны железным контендером? - Нет

Ну и самая точная вещь из х/ф "Человек, который изменил всё" - Если ты проиграл последнюю игру в сезоне, всем будет наплевать как ты провел предыдущие
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Ответ Simon Sharymov
>Но чего мы не станем делать, так это открывать шампанское и вывешивать баннер Что-то мне подсказывает - в случае победы в этом турнире организация Майами будет отходить в течение месяца. Ведь с учётом следующего года пройдёт 10 лет с того момента, когда Хит были претендентом на чемпионство НБА Да, были два финала (в 20 и 23 году), но Хит представляли собой игрушку для битья, нежели серьёзного конкурента. Будем честны, руководство было бы радо победе во внутрисезонном турнире. Это достижение в теории могло привести в большим изменениям внутри организации
Будет честны, победа в конференции намного престижней.
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Ответ Simon Sharymov
Хит смогли что-то противопоставить ЛАЛ и Денверу? - Нет Хит стали лучше как организация за эти 3 года? - Нет Хит можно было называть в те сезоны железным контендером? - Нет Ну и самая точная вещь из х/ф "Человек, который изменил всё" - Если ты проиграл последнюю игру в сезоне, всем будет наплевать как ты провел предыдущие
Я, наверное, человек не так глубоко разбирающийся в баскетболе, а какая связь между последней игрой в сезоне и финалом НБА?
+1
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0
Ответ гайка и болт
Я, наверное, человек не так глубоко разбирающийся в баскетболе, а какая связь между последней игрой в сезоне и финалом НБА?
Прямая. Если команда проигрывает 4 матча в серии - для неё это последняя игра в сезоне. Она вылетает и наблюдает за тем, как чествуют победителя
+1
-1
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