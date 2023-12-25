Юдонис Хаслем не оценил празднование «Лейкерс» победы во внутрисезонном турнире.

Завершивший карьеру экс-форвард « » раскритиковал «озерников» за шампанское и баннер в честь недавнего успеха.

«Я полностью поддерживаю то, что люди заработали деньги. Сколько там они получили, по 500 тысяч? Я только за.

Но чего мы не станем делать, так это открывать шампанское и вывешивать баннер. Мы так не делаем, не за этот турнир», – считает .

Вскоре после завершения карьеру 43-летний Хаслем получил должность в «Хит».