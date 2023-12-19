«Вы представляете, чтобы я врезал Тайлеру Хирро?» Юдонис Хаслем раскритиковал Дрэймонда Грина за драку с Джорданом Пулом
Бывший игрок «Майами» Юдонис Хаслем считает, что Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») совершил ошибку, ударив Джордана Пула на тренировке в предсезонке 2022 года.
«Джордан Пул? Да ладно, чувак, это ведь молодой парень. В конце концов, мы здесь для того, чтобы направлять этих молодых парней в правильном направлении. Они будут совершать ошибки, они будут нести чушь, но они молоды.
Вы представляете, чтобы я врезал Тайлеру Хирро? Я бы пошел куда подальше. Я бы никогда себе не простил, если бы врезал Хирро.
Уверен, что многие молодые парни в лиге смотрят на Дрэймонда и равняются на него», – сказал Хаслем.
Более того, Хаслем кажется чуть ли не единственным человеком в лиге, который может вмазать любому, и не обязательно из своей команды, и все единодушно встанут на его сторону.