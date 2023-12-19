«Вы представляете, чтобы я врезал Тайлеру Хирро?» Юдонис Хаслем раскритиковал Дрэймонда Грина за драку с Джорданом Пулом

Теги Голден Стэйт Майами НБА Юдонис Хаслем Дрэймонд Грин Тайлер Хирро Джордан Пул Баскетбол

Бывший игрок «Майами» Юдонис Хаслем считает, что Дрэймонд ГринГолден Стэйт») совершил ошибку, ударив Джордана Пула на тренировке в предсезонке 2022 года.

«Джордан Пул? Да ладно, чувак, это ведь молодой парень. В конце концов, мы здесь для того, чтобы направлять этих молодых парней в правильном направлении. Они будут совершать ошибки, они будут нести чушь, но они молоды.

Вы представляете, чтобы я врезал Тайлеру Хирро? Я бы пошел куда подальше. Я бы никогда себе не простил, если бы врезал Хирро.

Уверен, что многие молодые парни в лиге смотрят на Дрэймонда и равняются на него», – сказал Хаслем.

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3 комментария
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Честно говоря - представляю.
Более того, Хаслем кажется чуть ли не единственным человеком в лиге, который может вмазать любому, и не обязательно из своей команды, и все единодушно встанут на его сторону.
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Вообще-то представляем, Юдонис
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