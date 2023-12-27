Кевин Дюрэнт о словах Воджнаровски про «разочарование» положением «Финикса»: «Люди откровенно врут, а вы верите»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Кевин Дюрэнт отреагировал на слух про «разочарование» положением «Финикса».

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, люди в Финиксе и в организации «Санз» «чувствуют разочарование», исходящее от Дюрэнта.

«Водж говорит, что кто-то там другой «чувствует», что я разочарован, в итоге все это преподносится так, что мысленно я уже не с командой. Чушь какая-то, полное безумие, эти люди могут откровенно врать и наговаривать на меня, придумывать что угодно, а вы, народ, поверите в это. Но когда мои товарищи по команде и тренеры рассказывают обо мне, о том, какой я одноклубник, вы это игнорируете лол», – написал баскетболист в соцсетях.

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5 комментариев
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Успокоил. А то там эйнджи начали пики по сусекам скрести на обмен)
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Ну в конце сезона посмотрим , кто новую команду будет искать из-за вылета в 1 раунде 😁
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нба единственное место на пленете где всем всё известно
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да хорош заливать) финикс реально мега ужасен
но как бы это смешно не звучало Биль может решить эту проблему в контексте регулярного сезона взяв на себя обязанности Пола и тогда возможно увидим финикс ПО 23 где нет защиты зато атака будь здоров мощь
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Ответ Pavel Gurin
Ну в конце сезона посмотрим , кто новую команду будет искать из-за вылета в 1 раунде 😁
Нынешним Санз и 1-й раунд не светит. Максимум плей-ин.
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