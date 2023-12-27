Кевин Дюрэнт отреагировал на слух про «разочарование» положением «Финикса».

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, люди в и в организации «Санз» «чувствуют разочарование», исходящее от .

«Водж говорит, что кто-то там другой «чувствует», что я разочарован, в итоге все это преподносится так, что мысленно я уже не с командой. Чушь какая-то, полное безумие, эти люди могут откровенно врать и наговаривать на меня, придумывать что угодно, а вы, народ, поверите в это. Но когда мои товарищи по команде и тренеры рассказывают обо мне, о том, какой я одноклубник, вы это игнорируете лол», – написал баскетболист в соцсетях.