Кевин Дюрэнт о словах Воджнаровски про «разочарование» положением «Финикса»: «Люди откровенно врут, а вы верите»
Кевин Дюрэнт отреагировал на слух про «разочарование» положением «Финикса».
Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, люди в Финиксе и в организации «Санз» «чувствуют разочарование», исходящее от Дюрэнта.
«Водж говорит, что кто-то там другой «чувствует», что я разочарован, в итоге все это преподносится так, что мысленно я уже не с командой. Чушь какая-то, полное безумие, эти люди могут откровенно врать и наговаривать на меня, придумывать что угодно, а вы, народ, поверите в это. Но когда мои товарищи по команде и тренеры рассказывают обо мне, о том, какой я одноклубник, вы это игнорируете лол», – написал баскетболист в соцсетях.
но как бы это смешно не звучало Биль может решить эту проблему в контексте регулярного сезона взяв на себя обязанности Пола и тогда возможно увидим финикс ПО 23 где нет защиты зато атака будь здоров мощь