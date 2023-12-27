Терренс Росс не согласен, что Дюрэнт «не заслуживает» того, что происходит с «Санз»: «До его перехода у них все было нормально»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэндон Дженнингс Терренс Росс Баскетбол

Терренс Росс критически отозвался о Кевине Дюрэнте в «Финиксе».

Экс-игрок НБА Брэндон Дженнингс считает, что Кевину Дюрэнту стоит покинуть «Финикс».

«Кей Ди надо уходить из «Санз». Они прокляты. Он не заслуживает этого», – написал бывший игрок НБА на своей странице в соцсети.

Бывший защитник «Финикса» Терренс Росс не согласился с такой точкой зрения.

«Чувак, до его перехода у них все было нормально. В чем проблема?» – отреагировал завершивший карьеру Росс.

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3 комментария
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Да, при Монти было лучше.)
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До ухода Пола всё было нормально. Это игрок - система. А взамен ничего толкового не подписали. Вот и закономерно возникают проблемы. Финикс уже не в главных претендентах на финал.
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