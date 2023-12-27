Терренс Росс критически отозвался о Кевине Дюрэнте в «Финиксе».

Экс-игрок НБА Брэндон Дженнингс считает, что стоит покинуть « ».

«Кей Ди надо уходить из «Санз». Они прокляты. Он не заслуживает этого», – написал бывший игрок НБА на своей странице в соцсети.

Бывший защитник «Финикса» не согласился с такой точкой зрения.

«Чувак, до его перехода у них все было нормально. В чем проблема?» – отреагировал завершивший карьеру Росс.