Терренс Росс не согласен, что Дюрэнт «не заслуживает» того, что происходит с «Санз»: «До его перехода у них все было нормально»
Терренс Росс критически отозвался о Кевине Дюрэнте в «Финиксе».
Экс-игрок НБА Брэндон Дженнингс считает, что Кевину Дюрэнту стоит покинуть «Финикс».
«Кей Ди надо уходить из «Санз». Они прокляты. Он не заслуживает этого», – написал бывший игрок НБА на своей странице в соцсети.
Бывший защитник «Финикса» Терренс Росс не согласился с такой точкой зрения.
«Чувак, до его перехода у них все было нормально. В чем проблема?» – отреагировал завершивший карьеру Росс.