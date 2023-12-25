Кевин Дюрэнт «разочарован» положением «Финикса»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Баскетбол

Кевин Дюрэнт недоволен положением «Санз».

Люди в Финиксе и в организации «Санз» «чувствуют разочарование», исходящее от Кевина Дюрэнта, заявил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Журналист отмечает, что это частично связано с проблемами со здоровьем у Брэдли Била, а также с «посредственным набором ролевых игроков».

«Санз» покинули зону плей-ин Западной конференции и идут 11-ми с результатом 14-14.

35-летний Дюрэнт набирает в среднем 30,9 очка, 6,2 подбора и 5,4 передачи при 52,1% с игры и 47,3% из-за дуги (лучший результат в НБА).

11 комментариев
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Пора запрашивать обмен в … Оклахому!
+16
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+16
Некст чаптер через 3 2 1
+11
-1
+10
Шо? Опять?
+10
0
+10
Может в ГСВ???
Уиггинс + кто-то еще, чтобы уравновесить зарпалаты
Но надо искать третью сторону
+7
-2
+5
Ответ Nikita Dorodenko
Пора запрашивать обмен в … Оклахому!
Или в Лейкерс… или в Даллас… Денвер? Вариантов много
+1
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Ответ Nikita Dorodenko
Пора запрашивать обмен в … Оклахому!
В Лейкерс)
+1
0
+1
Ответ Dzmitry Lavysh
в ЛАК 4 звезды смогли сесть и вроде как договориться.. не уверен что Билл, Дюрант и Букер смогут
Что бы сесть и договориться, надо из лазарета вылезти для начала, одновременно, всем троим. И не на одну, две игры, а хотя бы игр на 5-10. Что бы элементарно посмотреть, что это вообще за каша и как/чем ее есть.
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в ЛАК 4 звезды смогли сесть и вроде как договориться..
не уверен что Билл, Дюрант и Букер смогут
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