Кевин Дюрэнт «разочарован» положением «Финикса»

Кевин Дюрэнт недоволен положением «Санз».

Люди в и в организации «Санз» «чувствуют разочарование», исходящее от , заявил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Журналист отмечает, что это частично связано с проблемами со здоровьем у , а также с «посредственным набором ролевых игроков».

«Санз» покинули зону плей-ин Западной конференции и идут 11-ми с результатом 14-14.

35-летний Дюрэнт набирает в среднем 30,9 очка, 6,2 подбора и 5,4 передачи при 52,1% с игры и 47,3% из-за дуги (лучший результат в ).