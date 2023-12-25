Кевин Дюрэнт «разочарован» положением «Финикса»
Кевин Дюрэнт недоволен положением «Санз».
Люди в Финиксе и в организации «Санз» «чувствуют разочарование», исходящее от Кевина Дюрэнта, заявил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Журналист отмечает, что это частично связано с проблемами со здоровьем у Брэдли Била, а также с «посредственным набором ролевых игроков».
«Санз» покинули зону плей-ин Западной конференции и идут 11-ми с результатом 14-14.
35-летний Дюрэнт набирает в среднем 30,9 очка, 6,2 подбора и 5,4 передачи при 52,1% с игры и 47,3% из-за дуги (лучший результат в НБА).
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