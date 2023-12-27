Джа Морэнт отпраздновал попадание жестом со стреляющим пистолетом .

Лидер « » исполнил эффектный данк в овертайме матча против «Нового Орлеана» (116:115 ОТ). После этого левой рукой он изобразил жест со стреляющим пистолетом.

Для Морэнта встреча с «Пеликанс» стала четвертой после 25-матчевой дисквалификации за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

«Гризлис» имеют результат 4-0 с Джа в составе, баскетболист признан лучшим игроком на Западе по итогам минувшей игровой недели.