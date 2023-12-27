Джа Морэнт отпраздновал попадание жестом со стреляющим пистолетом

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Джа Морэнт Баскетбол

Джа Морэнт отпраздновал попадание жестом со стреляющим пистолетом .

Лидер «Мемфиса» исполнил эффектный данк в овертайме матча против «Нового Орлеана» (116:115 ОТ). После этого левой рукой он изобразил жест со стреляющим пистолетом.

Для Морэнта встреча с «Пеликанс» стала четвертой после 25-матчевой дисквалификации за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

«Гризлис» имеют результат 4-0 с Джа в составе, баскетболист признан лучшим игроком на Западе по итогам минувшей игровой недели.

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12 комментариев
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Мне кажется, ему даже из воображаемых пистолетов стрелять нельзя
+43
-2
+41
20 матчей этому гангстеру
+39
-3
+36
Сильверу сердечные можно далеко не убирать..))
+14
-1
+13
Шутер от природы
+10
-1
+9
Неадекват
+12
-6
+6
12:00 Джа Морант дисквалифицирован до конца сезона. 😄
+6
-1
+5
в конце вообще базуку на плечо положил))
+4
0
+4
До конца сезона этого господина 😀
+3
0
+3
Помню Ноа за подобный жест оштрафовали
+2
0
+2
Пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер
+2
0
+2
Тут скорее троллинг руководства лиги, а так - «Горбатого могила исправит» 😀.
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Ответ Undrey
в конце вообще базуку на плечо положил))
на плечо Сильвера
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