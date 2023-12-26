Яннис в сезоне-2022/23 – лидер в истории НБА по количеству штрафных бросков на 100 владений, Эмбиид в этом году – 8-й

Теги Шакил О′Нил Милуоки Дуайт Ховард Филадельфия НБА Чарльз Баркли Джеймс Харден Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Баскетбол

Действующий MVP Джоэл Эмбиид («Филадельфия») идет на 8-м месте в истории НБА по количеству штрафных бросков на 100 владений – 16,3. Рекорд в прошлом сезоне установил тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо – 18,2 попытки за игру.

Рейтинг игроков в истории НБА по количеству штрафных бросков на 100 владений:

1. Яннис Адетокумбо (18,2 в сезоне-2022/23)

2. Джоэл Эмбиид (17,4 в сезоне-2021/22)

2. Шакил О’Нил (17,4 в сезоне-2000/01)

4. Джоэл Эмбиид (16,7 в сезоне-2022/23)

4. Яннис Адетокумбо (16,7 в сезоне-2021/22)

4. Джоэл Эмбиид (16,7 в сезоне-2020/21)

7. Дуайт Ховард (16,4 в сезоне-2010/11)

8. Джоэл Эмбиид (16,3 в сезоне-2023/24)

9. Шакил О’Нил (16,2 в сезоне-2004/05)

10. Шакил О’Нил (16,1 в сезоне-1997/98)

11. Дуайт Ховард (15,6 в сезоне-2008/09)

12. Шакил О’Нил (15,4 в сезоне-2001/02)

13. Шакил О’Нил (15,3 в сезоне-1998/99)

14. Дэвид Робинсон (15,2 в сезоне-1993/94)

14. Яннис Адетокумбо (15,2 в сезоне-2023/24)

16. Джоэл Эмбиид (15,1 в сезоне-2016/17)

17. Чарльз Баркли (15 в сезоне-1987/88)

17. Яннис Адетокумбо (15 в сезоне-2019/20)

17. Дуайт Ховард (15 в сезоне-2009/10)

20. Дуайт Ховард (14,9 в сезоне-2007/08)

20. Джеймс Харден (14,9 в сезоне-2019/20)

20. Дуайт Ховард (14,9 в сезоне-2011/12)

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8 комментариев
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Ответ Локоть Артеста
Шакил целых 5 раз засветился. Это при том что штрафные он бросал с кошмарным процентом))
ну так поэтому и фолили на нем
+14
0
+14
Ответ GLW
ну так поэтому и фолили на нем
Хак э шак наверное ему не знакомо
+4
0
+4
Капец, у Эмбида 4 последних сезона в десятке.. вот что делает Процесс с людьми)
+2
0
+2
А всегда считали что Харден шакалит штрафные. Вон оно как...
+1
-1
0
Даже Шак и Ховард, на которых фолили специально, не бросали столько штрафных, как Яннис. Невероятно.
0
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Ответ GLW
ну так поэтому и фолили на нем
Пёр с мячом к кольцу как носорог.
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