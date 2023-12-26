Яннис в сезоне-2022/23 – лидер в истории НБА по количеству штрафных бросков на 100 владений, Эмбиид в этом году – 8-й
Действующий MVP Джоэл Эмбиид («Филадельфия») идет на 8-м месте в истории НБА по количеству штрафных бросков на 100 владений – 16,3. Рекорд в прошлом сезоне установил тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо – 18,2 попытки за игру.
Рейтинг игроков в истории НБА по количеству штрафных бросков на 100 владений:
1. Яннис Адетокумбо (18,2 в сезоне-2022/23)
2. Джоэл Эмбиид (17,4 в сезоне-2021/22)
2. Шакил О’Нил (17,4 в сезоне-2000/01)
4. Джоэл Эмбиид (16,7 в сезоне-2022/23)
4. Яннис Адетокумбо (16,7 в сезоне-2021/22)
4. Джоэл Эмбиид (16,7 в сезоне-2020/21)
7. Дуайт Ховард (16,4 в сезоне-2010/11)
8. Джоэл Эмбиид (16,3 в сезоне-2023/24)
9. Шакил О’Нил (16,2 в сезоне-2004/05)
10. Шакил О’Нил (16,1 в сезоне-1997/98)
11. Дуайт Ховард (15,6 в сезоне-2008/09)
12. Шакил О’Нил (15,4 в сезоне-2001/02)
13. Шакил О’Нил (15,3 в сезоне-1998/99)
14. Дэвид Робинсон (15,2 в сезоне-1993/94)
14. Яннис Адетокумбо (15,2 в сезоне-2023/24)
16. Джоэл Эмбиид (15,1 в сезоне-2016/17)
17. Чарльз Баркли (15 в сезоне-1987/88)
17. Яннис Адетокумбо (15 в сезоне-2019/20)
17. Дуайт Ховард (15 в сезоне-2009/10)
20. Дуайт Ховард (14,9 в сезоне-2007/08)
20. Джеймс Харден (14,9 в сезоне-2019/20)
20. Дуайт Ховард (14,9 в сезоне-2011/12)