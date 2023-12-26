Яннис Адетокумбо назвал легенду прошлого, с которой хотел бы объединиться в рождественском матче

Яннис назвал легенду прошлого, с которой хотел бы объединиться на Рождество.

Лидер « » рассказал об этом, когда отвечал на вопросы болельщиков.

Вопрос: С кем из легенд вы бы хотели сыграть вместе на Рождество? И почему это ?

: Сперва я должен сказать, что очень хорошо отношусь к Чарльзу Баркли. Он один из величайших («one of the GOATs» – Sports.ru), один из лучших, кто выходил на площадку. Но я не могу не выбрать .

Если бы была возможность стать одноклубниками с Майклом Джорданом или на один день, было бы здорово.