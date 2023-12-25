Тайриз Халибертон: «Мы знаем, где сейчас находится игровой мяч с матча против «Милуоки». Только люди, у которых он сейчас, должны сами вам об этом рассказать»

Теги Индиана Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайризу Халибертону известно, где находится нужный Яннису Адетокумбо игровой мяч.

«О мы-то точно знаем, где сейчас находится игровой мяч. Все это знают. Только люди, у которых он сейчас, должны сами вам об этом рассказать. Это не мое дело и не моей организации», – заявил разыгрывающий «Индианы» в разговоре со Сью Берд и Дайаной Тораси.

Берд спросила, смог бы он отличить игровой мяч от запасного сразу после матча, отсылая к словам Янниса Адетокумбо, который на пресс-конференции заявил, что его мяч не похож на настоящий.

«Нет конечно же! Вранье это все. Вы можете потрогать мяч через 5 минут после окончания матча и не будете знать наверняка», – поделился Халибертон.

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3 комментария
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После такого скандала рекордный мяч Янниса в сотни раз подорожал, теперь этим экземпляром наверняка заинтересовались и очень крутые коллекционеры. Но тут конечно важно, чтобы похищения мяча больше не повторялись, тогда это будет специфичный, но всё же уникальный артефакт.
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Шарик Янниса. Кровь на паркете
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когда следующая игра Инди и Бакс? видимо там новый мяч будет)
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