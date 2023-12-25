Тайриз Халибертон: «Мы знаем, где сейчас находится игровой мяч с матча против «Милуоки». Только люди, у которых он сейчас, должны сами вам об этом рассказать»

Тайризу Халибертону известно, где находится нужный Яннису Адетокумбо игровой мяч.

«О мы-то точно знаем, где сейчас находится игровой мяч. Все это знают. Только люди, у которых он сейчас, должны сами вам об этом рассказать. Это не мое дело и не моей организации», – заявил разыгрывающий «Индианы» в разговоре со Сью Берд и Дайаной Тораси.

Берд спросила, смог бы он отличить игровой мяч от запасного сразу после матча, отсылая к словам , который на пресс-конференции заявил, что его мяч не похож на настоящий.

«Нет конечно же! Вранье это все. Вы можете потрогать мяч через 5 минут после окончания матча и не будете знать наверняка», – поделился .