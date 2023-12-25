Яннис Адетокумбо – Вембаньяме: «Заботься о своем теле. Береги психику. Продолжай работать над своей игрой»

Теги Милуоки Сан-Антонио НБА Яннис Адетокумбо Виктор Вембаньяма Баскетбол

Яннис Адетокумбо поделился советом с Виктором Вембаньямой.

«Заботься о своем теле. Очень важно оставаться здоровым. Потому что будет много игр, много тренировок. Тело изнашивается. Позаботься о нем.

Береги психику. Продолжай работать над своей игрой. И если ты будешь делать все это и сохранишь дисциплину, то все пойдет получится. Когда ты талантлив, все получается. Лично я ищу знания везде, где только можно. Везде, где я могу узнать что-то, что может сделать меня сильнее как личность, как баскетболиста. Я всегда старался слушать, старался узнать как можно больше. Потому что потенциал обучения безграничен.

Ты всегда можешь узнать что-то новое. Неважно, в каком году ты в лиге, неважно, сколько тебе лет. Вы всегда можете узнать что-то интересное, о чем даже не подозревали. Больше интересуйтесь вещами, которыми вы увлекаетесь», – поделился тяжелый форвард «Милуоки».

5 комментариев
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Витя, старику Янису таки есть совет такому перспективному , молодому юноше, как говорят у нас в кибуце : терпение и труд - всё перетрут☝️🏀
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Яннис хороший ориентир. Приходил он очень субтильным, но правильная работа со своим телом и посмотрите на этого Зевса сегодня. Думаю никто не будет спорить, что это самый атлетичный человек в нба, а если задуматься, то и мирового спорта. Не будем забывать что 215 см - размер имеет значение)
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Сегодня прямо таки парад советов Витьку.
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все верно, но что-то не вижу я развития в Яннисе - а, слова - верные
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Ответ Саша Казенкинский
Яннис хороший ориентир. Приходил он очень субтильным, но правильная работа со своим телом и посмотрите на этого Зевса сегодня. Думаю никто не будет спорить, что это самый атлетичный человек в нба, а если задуматься, то и мирового спорта. Не будем забывать что 215 см - размер имеет значение)
Я вот согласен с тем,что Яннис самый атлетичный персонаж во всем мировом спорте,но вот совершенно не согласен с тем, что он приходил в Лигу субтильным.Достаточно посмотреть на его первый сезон. Он уже очень атлетичный, просто ещё не повзрослевший.
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