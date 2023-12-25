Яннис Адетокумбо – Вембаньяме: «Заботься о своем теле. Береги психику. Продолжай работать над своей игрой»

Яннис Адетокумбо поделился советом с Виктором Вембаньямой.

«Заботься о своем теле. Очень важно оставаться здоровым. Потому что будет много игр, много тренировок. Тело изнашивается. Позаботься о нем.

Береги психику. Продолжай работать над своей игрой. И если ты будешь делать все это и сохранишь дисциплину, то все пойдет получится. Когда ты талантлив, все получается. Лично я ищу знания везде, где только можно. Везде, где я могу узнать что-то, что может сделать меня сильнее как личность, как баскетболиста. Я всегда старался слушать, старался узнать как можно больше. Потому что потенциал обучения безграничен.

Ты всегда можешь узнать что-то новое. Неважно, в каком году ты в лиге, неважно, сколько тебе лет. Вы всегда можете узнать что-то интересное, о чем даже не подозревали. Больше интересуйтесь вещами, которыми вы увлекаетесь», – поделился тяжелый форвард « ».