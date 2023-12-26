Гилберт Аренас: «Клипперс» должны поблагодарить Расселла Уэстбрука»

Гилберт Аренас назвал причину перевоплощения «Клипперс».

Бывший игрок в своем подкасте поделился мнением, что «парусники» должны быть благодарны , который отказался от места в стартовой пятерке.

«Думаю, это помогло тренеру. Игрок запомнит это, если ты просто посадишь его на скамейку. А если Расселл вызвался добровольцем, это как бы убирает весь негатив. Даже если тренер на самом деле думает: «Я хочу вывести его со скамейки», а Уэстбрук говорит: «Эй, тренер, не беспокойтесь обо мне, я сделаю, что требуется».

Так же ситуация должны была разрешиться с в « ». Тогда бы у вас не было недовольных игроков. А так у Уэстбрука та же роль, что и раньше, но посмотрите на него – он по-настоящему счастлив», – поделился .