Гилберт Аренас: «Однажды Керр отвел Пула в сторону и сказал, что ему надо постоять за себя, потому что Дрэймонд обращается с ним как с маленькой девочкой»

Теги Голден Стэйт НБА Гилберт Аренас Стефен Карри Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Гилберт Аренас рассказал, что привело к конфликту Грина и Пула.

«Они в тренировочном лагере. Джордан Пул был со вторым составом. Дрэй быстро начал провоцировать: «Ты слабый, как ты можешь зарабатывать столько денег?» Он знал, что Пул не сможет победить команду со Стефом, Клеем... Он делал это с ним на протяжении всего лагеря.

Однажды Стив Керр отвел Джордана Пула в сторону и сказал, что ему надо постоять за себя, потому что Дрэй обращается с ним как с маленькой девочкой. После этого Джордан вышел на паркет и начал говорить гадости в ответ: «Ты что-нибудь делать собираешься или продолжишь висеть на спине у «30»? Ты для Стефа как дорогой аксессуар, как сумка Gucci». Стеф на той тренировке попал на победу, и Пул сказал Дрэймонду, что номер «30» снова спас его, и что он выиграл 4 «гайки», сидя на шее. Это было за день до инцидента.

На следующий день Дрэймонд уже был на грани. У всех семьи, мужчины знают, о чем я говорю. Дети дома и все такое. И Кевон Луни увидел, что у Дрэя уже другое настроение. И это настроение надо на ком-то выместить. Но Пул-то все видит и лезть никуда не собирался. Он вчера уже наговорился. В тот момент его даже не было на паркете. Так оно все и случилось. По сути, все произошло накануне. Пул толкнул его, и именно это его и ударило», – поделился бывший игрок НБА в подкасте Шэннона Шарпа Nightcap.

11 комментариев
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Короче Грин не потянул игру, которую сам же и затеял)
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Чётко Керр подставил Пула. На гордыне сыграл. Классика.
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Откуда это всё знать Аренасу. Свои сны рассказывает.
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Грин должны были скинуть ещё после поражения от Торонто. из-за него Кавз взяли гайку, а Дюра ушёл. абсолютно мразотный персонаж. и до сих пор ему всё сходит с рук. за какие заслуги? он был топовым игроком буквально 2-3 сезона, он уже и близко не играет как раньше
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Даже если бОльшая часть этой истории - выдумка, это не отменяет того, что Грин настоящий мерзавец. Трэшток - неотъемлемая часть баскетбола. Грин, возможно, себя мнит маэстро трэштока, но Пул ведь отлично ответил ему. А Грин в итоге в очередной раз показал себя неадекватом и перешёл грань. И одним этим ударом завалил весь сезон чемпионской команды
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Ответ 6LACK
Короче Грин не потянул игру, которую сам же и затеял)
Трештокера затрештокили
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Ответ scorp19
Откуда это всё знать Аренасу. Свои сны рассказывает.
У Аренаса похоже есть Мантия Невидимости, один из Даров Смерти. Пользуясь ею, он столько всего видит оставаясь в тени. Ничем другим подобную осведомлённость и его невероятные рассказы объяснить не могу.
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Я не подстрекатель, но я бы не стерпел сказал Керр
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Гилберт Аренас: «Однажды Керр отвел Дрэймонда в сторону и сказал, что ему надо постоять за себя, потому что Пул называет его "земляным червяком".))
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По фактам разложил Грина. Грин это здоровая визгливая бабенка с глубокими комплексами - всю его карьеру.
Момент, идеально характеризующий Грина - 5 матч с Кавз 2016 года, когда удаление и кирпичи барнса лишили гсв заслуженного титула
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Ответ NikolayOss
У Аренаса похоже есть Мантия Невидимости, один из Даров Смерти. Пользуясь ею, он столько всего видит оставаясь в тени. Ничем другим подобную осведомлённость и его невероятные рассказы объяснить не могу.
Кроссовки одноклубников Аринаса по Вашингтону поспорили бы насчёт Мантии Невидимости))
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