Гилберт Аренас: «Однажды Керр отвел Пула в сторону и сказал, что ему надо постоять за себя, потому что Дрэймонд обращается с ним как с маленькой девочкой»

Гилберт Аренас рассказал, что привело к конфликту Грина и Пула.

«Они в тренировочном лагере. Джордан Пул был со вторым составом. Дрэй быстро начал провоцировать: «Ты слабый, как ты можешь зарабатывать столько денег?» Он знал, что Пул не сможет победить команду со , Клеем... Он делал это с ним на протяжении всего лагеря.

Однажды Стив Керр отвел в сторону и сказал, что ему надо постоять за себя, потому что обращается с ним как с маленькой девочкой. После этого Джордан вышел на паркет и начал говорить гадости в ответ: «Ты что-нибудь делать собираешься или продолжишь висеть на спине у «30»? Ты для Стефа как дорогой аксессуар, как сумка Gucci». Стеф на той тренировке попал на победу, и Пул сказал Дрэймонду, что номер «30» снова спас его, и что он выиграл 4 «гайки», сидя на шее. Это было за день до инцидента.

На следующий день Дрэймонд уже был на грани. У всех семьи, мужчины знают, о чем я говорю. Дети дома и все такое. И Кевон Луни увидел, что у Дрэя уже другое настроение. И это настроение надо на ком-то выместить. Но Пул-то все видит и лезть никуда не собирался. Он вчера уже наговорился. В тот момент его даже не было на паркете. Так оно все и случилось. По сути, все произошло накануне. Пул толкнул его, и именно это его и ударило», – поделился бывший игрок в подкасте Шэннона Шарпа Nightcap.