Гилберт Аренас об Остине Ривзе: «Я приношу 20 очков со скамейки, а в старте выходит парень с 7 очками за игру? Это оказывает плохое влияние на раздевалку»

Теги Лейкерс НБА Гилберт Аренас Шэннон Шарп Остин Ривз Баскетбол

Гилберт Аренас и Шэннон Шарп считают, что Остин Ривз должен выходить в старте «Лейкерс».

– Я считаю, что у «Лейкерс» есть три неприкасаемых игрока. И Остин Ривз один из них, – начал трехкратный победитель Супербоула Шарп.

– Согласен. Он в порядке еще с внутрисезонного турнира. Вопрос такой: почему он по-прежнему выходит со скамейки? – продолжил бывший игрок НБА Аренас.

– Тогда сформулирую вот так: вместо кого ты его поставишь?

– Вместо Принса. Принса или Кэма. Мне они оба в старте не нужны. Что они мне принесут? Семь очков, девять? Принс хорошо играл, Кэм, пока будешь выходить со скамейки.

– Я понимаю, что Кэм должен «выжигать» в защите, но я не вижу такого сильного влияния от него на игру в обороне.

– Это оказывает плохое влияние на раздевалку. Я приношу 20 очков со скамейки, а в старте выходит парень с 7 очками за игру? Если он [Ривз] набирает столько же или больше, а ты это никак не компенсируешь, зачем ты на площадке?

1 комментарий
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А сможет ли Ривз со старта набирать по 20?
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