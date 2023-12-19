Гилберт Аренас о следующем лице НБА: «Им должен был стать Джа Морэнт, но «роль» может уйти Энтони Эдвардсу»
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в своем подкасте назвал баскетболистов, которые могут в будущем стать лицом НБА.
«Проблема в том, что новым лицом НБА должен стать Джа Морэнт, но «роль» может уйти Эдвардсу. Он забавный, может постоять за себя. Я не расстроюсь, если Лига решит, что будет продвигать Энта. Потому что мы не можем довериться Джа из-за всех недавних событий.
Но если Джа вернется и начнет «поливать» 30 очков в среднем, а в следующем году даже больше – 32 очка, – мир просто автоматически притянется к нему исключительно из-за его харизмы», – сказал Аренас.
Морэнт дебютирует в сезоне-2023/24 во вторник против «Нового Орлеана».
Тайриз Хэлибертон, Шэй Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма куда лучше смотрятся в качестве лица лиги.
Если они будут лицами НБА, то это будет полным позором и зашкваром.
Зато человек за “Белый Барс” болеет.
Насчет Анахайма и Детройт Пистонс можно пока только посочувствовать.
Зато УНИКС чемпион - 24 года терпел и верил))
В баскетбольный дворец народ ходит или не особо? На Белый Барс билетов не достать.