Гилберт Аренас о следующем лице НБА: «Им должен был стать Джа Морэнт, но «роль» может уйти Энтони Эдвардсу»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в своем подкасте назвал баскетболистов, которые могут в будущем стать лицом НБА.

«Проблема в том, что новым лицом НБА должен стать , но «роль» может уйти . Он забавный, может постоять за себя. Я не расстроюсь, если Лига решит, что будет продвигать Энта. Потому что мы не можем довериться Джа из-за всех недавних событий.

Но если Джа вернется и начнет «поливать» 30 очков в среднем, а в следующем году даже больше – 32 очка, – мир просто автоматически притянется к нему исключительно из-за его харизмы», – сказал Аренас.

Морэнт дебютирует в сезоне-2023/24 во вторник против «Нового Орлеана».