Гилберт Аренас о следующем лице НБА: «Им должен был стать Джа Морэнт, но «роль» может уйти Энтони Эдвардсу»

Теги Мемфис Миннесота НБА Гилберт Аренас Джа Морэнт Энтони Эдвардс Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в своем подкасте назвал баскетболистов, которые могут в будущем стать лицом НБА.

«Проблема в том, что новым лицом НБА должен стать Джа Морэнт, но «роль» может уйти Эдвардсу. Он забавный, может постоять за себя. Я не расстроюсь, если Лига решит, что будет продвигать Энта. Потому что мы не можем довериться Джа из-за всех недавних событий.

Но если Джа вернется и начнет «поливать» 30 очков в среднем, а в следующем году даже больше – 32 очка, – мир просто автоматически притянется к нему исключительно из-за его харизмы», – сказал Аренас.

Морэнт дебютирует в сезоне-2023/24 во вторник против «Нового Орлеана».

16 комментариев
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Надеюсь, ни одному из них.
Тайриз Хэлибертон, Шэй Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма куда лучше смотрятся в качестве лица лиги.
+11
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Эдвардс как и Морант мальчишки с раздутым ущемленным эгом. Что подтверждается их поступками.
Если они будут лицами НБА, то это будет полным позором и зашкваром.
+9
-2
+7
Ответ vzi
Надеюсь, ни одному из них. Тайриз Хэлибертон, Шэй Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма куда лучше смотрятся в качестве лица лиги.
Ага, а в нулевые куда лучше смотрелись Тим Данкан или Дирк Новицки вместо буйных Шакобе или Ансвера. Но нет - за хороших парней хочется болеть, но лицами лиги они не становятся.
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Send da video
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Оба хуже.
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Витек Вембаньяма или Чет Холмгрен (сильно сомневаюсь на счёт него).
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Обоим!
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ну что джа? шмальнешь по эдвардсу, чтоб без конкурентов по версии аренаса)))))
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Оба красавцы!
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Ответ 5litrovich
Ага, а в нулевые куда лучше смотрелись Тим Данкан или Дирк Новицки вместо буйных Шакобе или Ансвера. Но нет - за хороших парней хочется болеть, но лицами лиги они не становятся.
Пятилитрович) ну и никнейм)
Зато человек за “Белый Барс” болеет.

Насчет Анахайма и Детройт Пистонс можно пока только посочувствовать.
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Ответ vzi
Пятилитрович) ну и никнейм) Зато человек за “Белый Барс” болеет. Насчет Анахайма и Детройт Пистонс можно пока только посочувствовать.
Следующую победу поршней до старости буду ждать.
Зато УНИКС чемпион - 24 года терпел и верил))
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Ответ 5litrovich
Ага, а в нулевые куда лучше смотрелись Тим Данкан или Дирк Новицки вместо буйных Шакобе или Ансвера. Но нет - за хороших парней хочется болеть, но лицами лиги они не становятся.
а карри?
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Ответ 5litrovich
Следующую победу поршней до старости буду ждать. Зато УНИКС чемпион - 24 года терпел и верил))
Я помню еще команду с Авлеевым (и его нокаут судьи) и Пашутиным.

В баскетбольный дворец народ ходит или не особо? На Белый Барс билетов не достать.
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Ответ Misha_Sapunov
а карри?
Интересный случай, да. Но есть ощущение, что не столько Карри был лицом лиги, сколько "Голден Стейт", включая Грина, Керра, Майерса.
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Ответ Misha_Sapunov
а карри?
Речь же про 2000-е, а не 2010-е.
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Ответ Король Лев
Эдвардс как и Морант мальчишки с раздутым ущемленным эгом. Что подтверждается их поступками. Если они будут лицами НБА, то это будет полным позором и зашкваром.
абсолютли!
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