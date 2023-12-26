Лука Дончич набрал 50 очков и 15 передач в рождественском матче против «Финикса».

Звездный разыгрывающий « » помог команде добиться выездной победы – 128:114.

За 44 минуты словенец реализовал 15 из 25 с игры (8 из 16 из-за дуги) и 12 из 12 с линии. В его активе также 6 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота при 4 потерях.

Это 4-й 50-очковый матч на Рождество в истории НБА. Рекорд принадлежит Бернарду Кингу (60 очков в 1984 году).

По ходу встречи 24-летний баскетболист пересек отметку в 10 тысяч набранных очков в .

повторил достижение Джеймса Хардена (31 декабря 2016 года), они единственные в истории НБА, кто набирал 50+ очков и 15+ передач в одном матче.