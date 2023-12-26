Лука Дончич набрал 50 очков и 15 передач в рождественском матче против «Финикса»

Теги Даллас Финикс НБА Баскетбол - видео Бернард Кинг Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич набрал 50 очков и 15 передач в рождественском матче против «Финикса».

Звездный разыгрывающий «Далласа» помог команде добиться выездной победы – 128:114.

За 44 минуты словенец реализовал 15 из 25 с игры (8 из 16 из-за дуги) и 12 из 12 с линии. В его активе также 6 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота при 4 потерях.

Это 4-й 50-очковый матч на Рождество в истории НБА. Рекорд принадлежит Бернарду Кингу (60 очков в 1984 году).

По ходу встречи 24-летний баскетболист пересек отметку в 10 тысяч набранных очков в НБА.

Дончич повторил достижение Джеймса Хардена (31 декабря 2016 года), они единственные в истории НБА, кто набирал 50+ очков и 15+ передач в одном матче.

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13 комментариев
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Fewest games to reach 10,000 points:

236 — Wilt Chamberlain
303 — Michael Jordan
315 — Elgin Baylor
319 — Kareem Abdul-Jabbar
334 — Oscar Robertson
355 — George Gervin
358 — Luka Doncic
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На самом деле очень забавно наблюдать, как игроки Далласа порой чуть ли не с чашкой чая могут прогуливаться по зоне Санс (да и многих других), пока команда пытается толпой закрыть Луку (хотя бы даблтим оформить).
Страшно представить что было бы, имей Дончич в команде аналог Дэвиса.
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Чертов волшебник!
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Ответ Гарун Алиев
Но Эмбид и Тэйтум в гонке за Мвп все равно выше будут
А Йокича что не добавил? Или за это плюсы не соберешь?
Просто Йокич делает то за что так яростно критиковали Эмбиида, но сектанты пытаются усидеть на двух стульях.
+8
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А Дюрэнт опять на что-то обиделся...
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Но Эмбид и Тэйтум в гонке за Мвп все равно выше будут
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Безоговорочно МВП
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Первый рождественский матч между командами отца и сына в НБА
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реально мэджик
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орешки сложнее щелкать,чем он 3х очковые ложит..
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Ответ Mikl_5555
орешки сложнее щелкать,чем он 3х очковые ложит..
Кладёт..)
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