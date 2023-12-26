Лука Дончич набрал 50 очков и 15 передач в рождественском матче против «Финикса»
Лука Дончич набрал 50 очков и 15 передач в рождественском матче против «Финикса».
Звездный разыгрывающий «Далласа» помог команде добиться выездной победы – 128:114.
За 44 минуты словенец реализовал 15 из 25 с игры (8 из 16 из-за дуги) и 12 из 12 с линии. В его активе также 6 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота при 4 потерях.
Это 4-й 50-очковый матч на Рождество в истории НБА. Рекорд принадлежит Бернарду Кингу (60 очков в 1984 году).
По ходу встречи 24-летний баскетболист пересек отметку в 10 тысяч набранных очков в НБА.
Дончич повторил достижение Джеймса Хардена (31 декабря 2016 года), они единственные в истории НБА, кто набирал 50+ очков и 15+ передач в одном матче.
236 — Wilt Chamberlain
303 — Michael Jordan
315 — Elgin Baylor
319 — Kareem Abdul-Jabbar
334 — Oscar Robertson
355 — George Gervin
358 — Luka Doncic
Страшно представить что было бы, имей Дончич в команде аналог Дэвиса.
Просто Йокич делает то за что так яростно критиковали Эмбиида, но сектанты пытаются усидеть на двух стульях.