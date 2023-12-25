Девин Букер: «Между мной и Дончичем нет никаких проблем»

Теги Даллас Финикс НБА Лука Дончич Девин Букер Баскетбол

Девин Букер рассказал о своем отношении к Луке Дончичу.

Защитник «Финикса» перед рождественским матчем против «Далласа» заявил, что не имеет ничего против лидера техасцев.

По мнению Букера, его «вражду» с Дончичем пытаются создать искусственно.

«Это лишь доказывает, что социальные сети и люди стараются устроить драму и хоть что-то да выдумать. У нас с Лукой взаимное уважение с тех самых пор, как он пришел в лигу.

Серия плей-офф в НБА – это очень напряженное противостояние, равно как и каждый матч. Все это хорошо для игры, хорошо для просмотров, привлекает интерес. Но между нами нет никаких проблем, мы просто соперничаем на высоком уровне», – утверждает Букер.

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5 комментариев
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Хорошие отношения отца и сына )
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«Я на папку пасть не разеваю»
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Дааа "Лука Мэджик"))) для просмотров, ага)
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Хоть он и говорит что нету вражды, но все равно его явно раздражает этот стеб отец-сын. В америнском комьюнити тоже так стебутся над Букером)
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Вызываю пояснительную бригаду насчет мема "отец-сын"
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