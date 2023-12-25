Девин Букер: «Между мной и Дончичем нет никаких проблем»
Девин Букер рассказал о своем отношении к Луке Дончичу.
Защитник «Финикса» перед рождественским матчем против «Далласа» заявил, что не имеет ничего против лидера техасцев.
По мнению Букера, его «вражду» с Дончичем пытаются создать искусственно.
«Это лишь доказывает, что социальные сети и люди стараются устроить драму и хоть что-то да выдумать. У нас с Лукой взаимное уважение с тех самых пор, как он пришел в лигу.
Серия плей-офф в НБА – это очень напряженное противостояние, равно как и каждый матч. Все это хорошо для игры, хорошо для просмотров, привлекает интерес. Но между нами нет никаких проблем, мы просто соперничаем на высоком уровне», – утверждает Букер.