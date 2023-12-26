Эмил Райкович: «Драфт тренеров добавит еще больше интереса Матчу звезд»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович прокомментировал назначение главным тренером на МВЗ Лиги ВТБ.

Главный тренер ЦСКА рассказал о значимости предстоящего события.

«Спасибо Лиге ВТБ за признание и приглашение на Матч звезд. В прошлом году мне очень понравилось быть частью этого масштабного события, и я с нетерпением жду его снова. Уверен, организация Матча звезд, как и всегда, будет на очень высоком уровне. А нововведение этого сезона – драфт тренеров – добавит еще больше интереса и внимания болельщиков, которые, не сомневаюсь, заполнят «ВТБ Арену» до отказа.

Это настоящий праздник баскетбола, предлагаю всем насладиться им вживую или по ТВ», – заявил Райкович.

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