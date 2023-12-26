Эмил Райкович: «Драфт тренеров добавит еще больше интереса Матчу звезд»
Эмил Райкович прокомментировал назначение главным тренером на МВЗ Лиги ВТБ.
Главный тренер ЦСКА рассказал о значимости предстоящего события.
«Спасибо Лиге ВТБ за признание и приглашение на Матч звезд. В прошлом году мне очень понравилось быть частью этого масштабного события, и я с нетерпением жду его снова. Уверен, организация Матча звезд, как и всегда, будет на очень высоком уровне. А нововведение этого сезона – драфт тренеров – добавит еще больше интереса и внимания болельщиков, которые, не сомневаюсь, заполнят «ВТБ Арену» до отказа.
Это настоящий праздник баскетбола, предлагаю всем насладиться им вживую или по ТВ», – заявил Райкович.