Эмил Райкович: «Драфт тренеров добавит еще больше интереса Матчу звезд»

Эмил Райкович прокомментировал назначение главным тренером на МВЗ Лиги ВТБ.

Главный тренер рассказал о значимости предстоящего события.

«Спасибо Лиге ВТБ за признание и приглашение на звезд. В прошлом году мне очень понравилось быть частью этого масштабного события, и я с нетерпением жду его снова. Уверен, организация Матча звезд, как и всегда, будет на очень высоком уровне. А нововведение этого сезона – драфт тренеров – добавит еще больше интереса и внимания болельщиков, которые, не сомневаюсь, заполнят «ВТБ Арену» до отказа.

Это настоящий праздник баскетбола, предлагаю всем насладиться им вживую или по ТВ», – заявил .