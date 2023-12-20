Эмил Райкович о поражении от «Пармы»: «Были слишком мягкими, не контролировали ритм игры»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Парма Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович назвал причины поражения от «Пармы» (78:82) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Хочу поздравить «Парму» с победой. Сегодня они провели отличный матч и порадовали своих прекрасных болельщиков!

Мы провели этот матч не по плану, были слишком мягкими, не контролировали ритм игры, не были достаточно агрессивны как в нападении, так и в защите, не находили логичных решений», – сказал Райкович.

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