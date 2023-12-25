Главными тренерами команд на Матче звезд Лиги ВТБ станут Эмил Райкович и Велимир Перасович

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главными тренерами на МВЗ Лиги ВТБ станут Эмил Райкович и Велимир Перасович.

ЦСКА Райковича и УНИКС Перасовича будут лидировать в Лиге ВТБ на момент окончания 2023 года, что является критерием при определении тренеров Матча звезд.

Каждая из двух звездных команд будет носить имя своего главного тренера. Таким образом, «Команда Райковича» сыграет против «Команды Перасовича».

В начале февраля главные тренеры звездных команд в прямом эфире проведут первый в истории драфт Матча звезд. Райкович и Перасович будут по очереди выбирать баскетболистов, которые окажутся в сформированном болельщиками, СМИ, главными тренерами и Лигой пуле из 24 игроков.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий