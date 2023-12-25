Главными тренерами команд на Матче звезд Лиги ВТБ станут Эмил Райкович и Велимир Перасович

Главными тренерами на МВЗ Лиги ВТБ станут Эмил Райкович и Велимир Перасович.

ЦСКА Райковича и УНИКС Перасовича будут лидировать в Лиге ВТБ на момент окончания 2023 года, что является критерием при определении тренеров звезд.

Каждая из двух звездных команд будет носить имя своего главного тренера. Таким образом, «Команда Райковича» сыграет против «Команды Перасовича».

В начале февраля главные тренеры звездных команд в прямом эфире проведут первый в истории драфт Матча звезд. Райкович и Перасович будут по очереди выбирать баскетболистов, которые окажутся в сформированном болельщиками, СМИ, главными тренерами и Лигой пуле из 24 игроков.