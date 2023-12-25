Эмил Райкович: «Мотивации у «Минска» становится все больше, особенно с учетом смены тренера»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с « ».

«Минск» все еще ждет своей первой победы, мотивации у команды становится все больше, особенно с учетом смены тренера. Также они будут принимать нас на большой арене и постараются порадовать болельщиков в праздники.

Мы не недооцениваем соперника и сделаем все возможное, чтобы вернуться на победный путь», – заявил Райкович.