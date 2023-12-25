Эмил Райкович: «Мотивации у «Минска» становится все больше, особенно с учетом смены тренера»

Теги ЦСКА Минск Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Минском».

«Минск» все еще ждет своей первой победы, мотивации у команды становится все больше, особенно с учетом смены тренера. Также они будут принимать нас на большой арене и постараются порадовать болельщиков в праздники.

Мы не недооцениваем соперника и сделаем все возможное, чтобы вернуться на победный путь», – заявил Райкович.

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