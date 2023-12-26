Стив Керр раскритиковал судейство в НБА после 18 штрафных Николы Йокича.

После рождественского матча « » – « » (120:114) главный тренер калифорнийской команды выразил недовольство тем, как в лиге оценивают эпизоды борьбы между игроками, которые могут привести к штрафным.

«У меня проблема с тем, как мы на законодательном уровне выключаем защиту из игры. Мы даем игрокам продавать нарушения, благодаря чему они постоянно оказываются на штрафной линии. Если бы я был болельщиком, то не хотел бы смотреть вторую половину сегодняшнего матча. Это было отвратительно. Это было словно наживка, судей вынуждали принимать эти решения, и у них просто не было другого выбора... да уж, игроки в этой лиге определенно умны. За последнее десятилетие они становились все умнее и изощреннее. Мы сами предоставили игрокам эту возможность, и они в полной мере пользуются преимуществами», – считает Керр.

завершил встречу, реализовав 18 штрафных бросков из 18 – карьерный рекорд для серба и рекорд по количеству попыток без промахов в рождественском матче. Также это второй результат по количеству штрафных бросков на Рождество.

Йокич после игры заявил, что у него нет намерений изобразить нарушение и спровоцировать штрафные в моменты контакта с соперником. Он делает упор на то, чтобы оставаться агрессивным и надеется, что судьи примут соответствующее решение.