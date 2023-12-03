Тревор Ариза: «Крис Пол не станет чемпионом с «Голден Стэйт». На Западе можете даже не пытаться соревноваться с «Денвером»

Бывший игрок НБА Тревор Ариза не верит, что сможет выиграть Кубок Ларри О’Брайена с « ».

«Крис не станет чемпионом с «Голден Стэйт». На Западе можете даже не пытаться соревноваться с « ». То, как они двигают мяч; в команде, тренер . Таким должен быть чемпионский коллектив», – заявил Ариза в разговоре с 3-кратным победителем Супербоула Шэнноном Шарпом.

«Наггетс» стали чемпионами НБА в прошлом сезоне, отдав лишь 4 матча за 4 серии плей-офф.