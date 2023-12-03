Тревор Ариза: «Крис Пол не станет чемпионом с «Голден Стэйт». На Западе можете даже не пытаться соревноваться с «Денвером»

Теги Денвер Голден Стэйт Крис Пол Тревор Ариза НБА Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА Тревор Ариза не верит, что Крис Пол сможет выиграть Кубок Ларри О’Брайена с «Голден Стэйт».

«Крис не станет чемпионом с «Голден Стэйт». На Западе можете даже не пытаться соревноваться с «Денвером». То, как они двигают мяч; Йокич в команде, тренер Мэлоун. Таким должен быть чемпионский коллектив», – заявил Ариза в разговоре с 3-кратным победителем Супербоула Шэнноном Шарпом.

«Наггетс» стали чемпионами НБА в прошлом сезоне, отдав лишь 4 матча за 4 серии плей-офф.

5 комментариев
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Не станет, но не из-за Денвера
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Не знаю-не знаю. Одна травма Мюррея + плохая игра Портера - и предел Денвера - это второй раунд.
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Ответ Mikael Rikhard
здоровые Букер и Дюра вполне могут переиграть Денвер
А в прошлом году почему не смогли?
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Ответ Михаил Клинчаев
А в прошлом году почему не смогли?
глупейший вопрос. потому что
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