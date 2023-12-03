Тревор Ариза: «Крис Пол не станет чемпионом с «Голден Стэйт». На Западе можете даже не пытаться соревноваться с «Денвером»
Бывший игрок НБА Тревор Ариза не верит, что Крис Пол сможет выиграть Кубок Ларри О’Брайена с «Голден Стэйт».
«Крис не станет чемпионом с «Голден Стэйт». На Западе можете даже не пытаться соревноваться с «Денвером». То, как они двигают мяч; Йокич в команде, тренер Мэлоун. Таким должен быть чемпионский коллектив», – заявил Ариза в разговоре с 3-кратным победителем Супербоула Шэнноном Шарпом.
«Наггетс» стали чемпионами НБА в прошлом сезоне, отдав лишь 4 матча за 4 серии плей-офф.