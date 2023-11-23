Стив Керр: «Крис Пол не заслуживал удаления»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после выездного поражения от «Финикса» заявил, что удаление Криса Пола во второй четверти было необоснованным и дорого обошлось «Уорриорз».
«Скотту Фостеру просто показалось, что Крис не останавливается и продолжает спорить, и поэтому он дал ему второй технический. Я так себе это объясняю.
Не думаю, что Крис заслуживал удаления. Первый технический? Безусловно. Но думаю, что второй был необоснованным. Любой может расстроиться на площадке, но решение за судьей», – сказал Керр.
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