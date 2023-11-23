Стив Керр: «Крис Пол не заслуживал удаления»

Теги Голден Стэйт Крис Пол Финикс НБА Стив Керр судьи Скотт Фостер Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после выездного поражения от «Финикса» заявил, что удаление Криса Пола во второй четверти было необоснованным и дорого обошлось «Уорриорз».

«Скотту Фостеру просто показалось, что Крис не останавливается и продолжает спорить, и поэтому он дал ему второй технический. Я так себе это объясняю.

Не думаю, что Крис заслуживал удаления. Первый технический? Безусловно. Но думаю, что второй был необоснованным. Любой может расстроиться на площадке, но решение за судьей», – сказал Керр.

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1 комментарий

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Дима Оксентюк
Такой бред. Просто на ровном месте удалили. Может уже хватит воинов удалять. Играть некому скоро станет. Хотя, что самое забавное, скамейка показывает ветеранам как нужно играть в баскетбол. Те две четверти мусолили + 20. А скамейка за 7 минут вышла на разницу в +3. Кто-то явно в старте лишний.
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