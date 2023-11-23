Стив Керр: «Крис Пол не заслуживал удаления»

Главный тренер « » после выездного поражения от « » заявил, что удаление во второй четверти было необоснованным и дорого обошлось «Уорриорз».

« просто показалось, что Крис не останавливается и продолжает спорить, и поэтому он дал ему второй технический. Я так себе это объясняю.

Не думаю, что Крис заслуживал удаления. Первый технический? Безусловно. Но думаю, что второй был необоснованным. Любой может расстроиться на площадке, но решение за судьей», – сказал Керр.