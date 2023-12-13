Звездный центровой « » был удален за споры с судьями в выездном матче с « » (114:106).

Йокичу не понравилось, что на нем не зафиксировали фол под занавес второй четверти. Ему выписали два технических.

Наблюдавший сцену репортер ESPN сообщил, что Йокич был удален после того, как назвал судью «мазафакером».

«Не знаю, что там произошло. Что было, то было. Я просто радуюсь, что мы играли не в Сербии, а то было бы очень любопытно узнать, чем бы это закончилось. Это интересно (намек на атмосферу на играх в Сербии и давление на судей – Sports.ru).

Некоторые парни могут говорить что угодно. Иногда мне кажется, что произносимые мною слова вообще не тянут на технический фол. Ну что тут поделаешь.

Нет, я перешел черту, но иногда это слово не означает переход черты. Мне еще пригодятся мои деньги, поэтому я не буду произносить это вслух», – заявил Йокич.