Никола Йокич был удален после того, как назвал судью «мазафакером»: «Я перешел черту, хотя иногда это слово не означает переход черты»

Теги Чикаго Денвер НБА судьи Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич был удален за споры с судьями в выездном матче с «Чикаго» (114:106).

Йокичу не понравилось, что на нем не зафиксировали фол под занавес второй четверти. Ему выписали два технических.

Наблюдавший сцену репортер ESPN сообщил, что Йокич был удален после того, как назвал судью «мазафакером».

«Не знаю, что там произошло. Что было, то было. Я просто радуюсь, что мы играли не в Сербии, а то было бы очень любопытно узнать, чем бы это закончилось. Это интересно (намек на атмосферу на играх в Сербии и давление на судей – Sports.ru).

Некоторые парни могут говорить что угодно. Иногда мне кажется, что произносимые мною слова вообще не тянут на технический фол. Ну что тут поделаешь.

Нет, я перешел черту, но иногда это слово не означает переход черты. Мне еще пригодятся мои деньги, поэтому я не буду произносить это вслух», – заявил Йокич.

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5 комментариев
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Никола видимо забыл, что это слово можно произносить только будучи афроамериканцем
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Ну если он это в адрес судьи произнес, то удаление вполне обосновано
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Если за такое начнут удалять, то ни один матч не будет доигран, просто игроков не хватит.
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Напомню, что Чикаго считается второй столицей Сербии, там проживает около 300 тыс. сербов. Также, этот вечер был посвящен так называемому Serbian Heritage Night. И большое количество фанатов Йокича пришли в этот вечер посмотреть на Николая.. но у судей НБА, которая уже давно является какой-то инопланетной кастой, было другое мнение на этот счёт 🤡
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