Звездный центровой « » был удален за споры с судьями в выездном матче с « » (114:106).

Йокичу не понравилось, что на нем не зафиксировали фол под занавес второй четверти. Ему выписали два технических.

Зрители неодобрительно встретили данное решение. Перед игрой «Буллс» сообщили, что арену посетит большое количество сербских поклонников баскетбола.

За 16 минут на площадке действующий MVP финала успел набрать 4 очка, 9 подборов и 6 передач.