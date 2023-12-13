Никола Йокич был удален за споры с судьями в матче с «Чикаго»

Теги Чикаго Денвер НБА Баскетбол - видео судьи Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич был удален за споры с судьями в выездном матче с «Чикаго» (114:106).

Йокичу не понравилось, что на нем не зафиксировали фол под занавес второй четверти. Ему выписали два технических.

Зрители неодобрительно встретили данное решение. Перед игрой «Буллс» сообщили, что арену посетит большое количество сербских поклонников баскетбола.

За 16 минут на площадке действующий MVP финала успел набрать 4 очка, 9 подборов и 6 передач.

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5 комментариев
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тупоголовые судьи,неужели тяжело глянуть повтор? фол же был по руке Вучевич бил его
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Очередной пример того, где одному недомвп свистнут 10/10 фолов, второму ничего не свистят. Кстати, тоже самое было в матче с Детройтом, где Йокича просто били по рукам, он не удержался и так же удаление заработал, потому что судьи гниды. А потом нба сраный рейтинг выставляет, где у одного среди птсов 15 штрафных за игру и он лидирует, у второго жалкие штук 5, когда его просто избивают. Браво НБА, нисколько не система.
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это неправильный заголовок. там не было СПОРОВ
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Ответ lexerman17rus
Очередной пример того, где одному недомвп свистнут 10/10 фолов, второму ничего не свистят. Кстати, тоже самое было в матче с Детройтом, где Йокича просто били по рукам, он не удержался и так же удаление заработал, потому что судьи гниды. А потом нба сраный рейтинг выставляет, где у одного среди птсов 15 штрафных за игру и он лидирует, у второго жалкие штук 5, когда его просто избивают. Браво НБА, нисколько не система.
Ну там можно было еще как-то списать на эмоции и на споры. Сейчас не было вообще ничего. Скоро за взгляды на судью будут удалять, как Родмана в финале 1996 года.
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