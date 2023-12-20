Шакил О′Нил: «С Дрэймондом все в порядке. Ему не нужна консультация»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Член Зала славы Шакил О′Нил высказался о дисквалификации форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина и о том, что игрок начал консультироваться со специалистом по поводу своего агрессивного поведения на площадке.

«Мне не нравится, что вы навязываете ему эту историю. Этому парню не нужна консультация — на площадке ему ничего не нужно. Вне площадки он замечательный человек, он хороший человек.

У каждого должен быть определенный характер на площадке. Мой персонаж заключается в том, что я буду бить тебя локтем, пока твои чертовы зубы не выпадут изо рта. На площадке я был злым, но за пределами площадки я другой человек. Дрэймонд делает много сумасшедших вещей на площадке, которые он не должен делать, но это не дает повода говорить о том, что ему нужна консультация. С Дрэймондом все в порядке», – сказал О′Нил.

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7 комментариев
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Концовка этой истории будет все равно печальная. Игроков желающих устроить треш ток вечер Грину будет предостаточно. Его в каждой игре будут выводить из себя, причём не только разговорами. И я не уверен, что он продержится в такой среде долго.
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Ничего себе в порядке
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если так далее пойдёт, этот замечательный и хороший человек останется вне площадки.
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Защищает братишку.
Чарльз в эфире практически сразу его одернул:

Chuck : You can’t choke people and punch them in the face you can’t do that.

Shaq: yes you can… yes you can.

Всем в студии понятно было, что он говорит ерунду, потому что защищает "кореша". Быстро ушли на рекламу.
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Ответ dev0
Защищает братишку. Чарльз в эфире практически сразу его одернул: Chuck : You can’t choke people and punch them in the face you can’t do that. Shaq: yes you can… yes you can. Всем в студии понятно было, что он говорит ерунду, потому что защищает "кореша". Быстро ушли на рекламу.
https://m.youtube.com/watch?v=wIN_zts-utU&pp=ygUqc2hhcXVpbGxlIG8nbmVhbCBkcmF5bW9uZCBncmVlbiBzdXNwZW50aW9u
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Другое время было. Сейчас токсичность не в моде.
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Ответ havoc3
Другое время было. Сейчас токсичность не в моде.
Еще «не в моде» сжигание на костре, четвертование, продажа героина в аптеке и свинец в детских игрушках. Это называется прогресс.
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