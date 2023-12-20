Шакил О′Нил: «С Дрэймондом все в порядке. Ему не нужна консультация»
Член Зала славы Шакил О′Нил высказался о дисквалификации форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина и о том, что игрок начал консультироваться со специалистом по поводу своего агрессивного поведения на площадке.
«Мне не нравится, что вы навязываете ему эту историю. Этому парню не нужна консультация — на площадке ему ничего не нужно. Вне площадки он замечательный человек, он хороший человек.
У каждого должен быть определенный характер на площадке. Мой персонаж заключается в том, что я буду бить тебя локтем, пока твои чертовы зубы не выпадут изо рта. На площадке я был злым, но за пределами площадки я другой человек. Дрэймонд делает много сумасшедших вещей на площадке, которые он не должен делать, но это не дает повода говорить о том, что ему нужна консультация. С Дрэймондом все в порядке», – сказал О′Нил.
Чарльз в эфире практически сразу его одернул:
Chuck : You can’t choke people and punch them in the face you can’t do that.
Shaq: yes you can… yes you can.
Всем в студии понятно было, что он говорит ерунду, потому что защищает "кореша". Быстро ушли на рекламу.