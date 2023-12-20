Шакил О′Нил: «С Дрэймондом все в порядке. Ему не нужна консультация»

Член Зала славы ′Нил высказался о дисквалификации форварда « » и о том, что игрок начал консультироваться со специалистом по поводу своего агрессивного поведения на площадке.

«Мне не нравится, что вы навязываете ему эту историю. Этому парню не нужна консультация — на площадке ему ничего не нужно. Вне площадки он замечательный человек, он хороший человек.

У каждого должен быть определенный характер на площадке. Мой персонаж заключается в том, что я буду бить тебя локтем, пока твои чертовы зубы не выпадут изо рта. На площадке я был злым, но за пределами площадки я другой человек. Дрэймонд делает много сумасшедших вещей на площадке, которые он не должен делать, но это не дает повода говорить о том, что ему нужна консультация. С Дрэймондом все в порядке», – сказал О′Нил.