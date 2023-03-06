Букер и Дюрэнт набрали 73 очка на двоих, Дончич и Ирвинг – 64 очка

Игра между « » и « » превратилась в перестрелку между лидерами коллективов.

У «Санс» 73 очками отметились (36 очков, 10 передач, 5 подборов, 1 потеря, 60% с игры) и (37 очков, 7 подборов, 3 передачи, 2 потери, 70% с игры).

У «Далласа» 64 очка на счет Луки Дончича (34 очка, 9 подборов, 4 передачи, 5 потерь, 35% с игры) и (30 очков, 7 передач, 4 подбора, 3 потери, 52% с игры).

«Финикс» обыграл «Даллас» – 130:126.