«В следующий раз не жди до конца матча, чтобы начать болтать». Дончич прокомментировал очередную стычку с Букером
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и защитник «Финикса» Девин Букер вновь немного потолкались в концовке игры между их командами. Столкновение произошло в конце матча после того, как словенец промахнулся из-под кольца и не сумел сравнять счет за 3,5 секунды до сирены. К расстроенному Дончичу подошел оппонент и принялся его задирать.
На пресс-конференции Дончич объяснил, что не может озвучить сказанное Букером.
«Там не было нарушения, я просто промахнулся. Мне друг написал: «Даже я такое бы забил»… Я не могу озвучить то, что говорил Букер – меня оштрафуют, это не для телевидения. Ничего страшного не произошло, обе команды боролись на равных… Просто в следующий раз не надо ждать до конца матча, чтобы начать болтать», – сказал Дончич.
Девин Букер отрицал, что вообще говорил что-то Дончичу – якобы он предъявлял претензии арбитру.
«Парни, вы же сами всегда говорите, что вам не нравится, когда игроки ведут себя слишком дружелюбно друг с другом. Вот, пожалуйста, вот вам пожар… Все разглагольствуют о том, что в НБА одни друзья, и мне это не нравится. У меня нет никаких проблем с Лукой на площадке или за ее пределами, но если мы сражаемся, то сражаемся», – сказал Букер.
«Даллас» уступил «Санс» – 126:130.
Отношения между Дончичем и Букером обострились во время серии плей-офф прошлого года.
Дончич имеет ввиду этот момент, наверное. В следующем матче поквитаться не получится, потому и такая формулировка.
Вас не раздражает этот момент, когда кто-то весь матч пыхтит, пытаясь вас обыграть, а в концовке рассказывает как это было легко? Понятно, что сравнение условное.
Если ты хочешь что-то сказать сопернику на площадке, делай это в процессе, а не когда уже победил. А победил, так вообще молчи, прояви уважение. Но Букер, похоже, способен уколоть только постфактум.