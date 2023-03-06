«В следующий раз не жди до конца матча, чтобы начать болтать». Дончич прокомментировал очередную стычку с Букером

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и защитник «Финикса» Девин Букер вновь немного потолкались в концовке игры между их командами. Столкновение произошло в конце матча после того, как словенец промахнулся из-под кольца и не сумел сравнять счет за 3,5 секунды до сирены. К расстроенному Дончичу подошел оппонент и принялся его задирать.

На пресс-конференции Дончич объяснил, что не может озвучить сказанное Букером.

«Там не было нарушения, я просто промахнулся. Мне друг написал: «Даже я такое бы забил»… Я не могу озвучить то, что говорил Букер – меня оштрафуют, это не для телевидения. Ничего страшного не произошло, обе команды боролись на равных… Просто в следующий раз не надо ждать до конца матча, чтобы начать болтать», – сказал Дончич.

Девин Букер отрицал, что вообще говорил что-то Дончичу – якобы он предъявлял претензии арбитру.

«Парни, вы же сами всегда говорите, что вам не нравится, когда игроки ведут себя слишком дружелюбно друг с другом. Вот, пожалуйста, вот вам пожар… Все разглагольствуют о том, что в НБА одни друзья, и мне это не нравится. У меня нет никаких проблем с Лукой на площадке или за ее пределами, но если мы сражаемся, то сражаемся», – сказал Букер.

«Даллас» уступил «Санс» – 126:130.

Отношения между Дончичем и Букером обострились во время серии плей-офф прошлого года.