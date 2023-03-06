«В следующий раз не жди до конца матча, чтобы начать болтать». Дончич прокомментировал очередную стычку с Букером

Теги Даллас Финикс НБА Лука Дончич Девин Букер Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и защитник «Финикса» Девин Букер вновь немного потолкались в концовке игры между их командами. Столкновение произошло в конце матча после того, как словенец промахнулся из-под кольца и не сумел сравнять счет за 3,5 секунды до сирены. К расстроенному Дончичу подошел оппонент и принялся его задирать.

На пресс-конференции Дончич объяснил, что не может озвучить сказанное Букером.

«Там не было нарушения, я просто промахнулся. Мне друг написал: «Даже я такое бы забил»… Я не могу озвучить то, что говорил Букер – меня оштрафуют, это не для телевидения. Ничего страшного не произошло, обе команды боролись на равных… Просто в следующий раз не надо ждать до конца матча, чтобы начать болтать», – сказал Дончич.

Девин Букер отрицал, что вообще говорил что-то Дончичу – якобы он предъявлял претензии арбитру.

«Парни, вы же сами всегда говорите, что вам не нравится, когда игроки ведут себя слишком дружелюбно друг с другом. Вот, пожалуйста, вот вам пожар… Все разглагольствуют о том, что в НБА одни друзья, и мне это не нравится. У меня нет никаких проблем с Лукой на площадке или за ее пределами, но если мы сражаемся, то сражаемся», – сказал Букер.

«Даллас» уступил «Санс» – 126:130.

Отношения между Дончичем и Букером обострились во время серии плей-офф прошлого года.

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5 комментариев

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volshebstvo
Ответ FS19
Не совсем понимаю,почему надо болтать во время матча? Во время матча надо играть,а когда он закончился,то уже можно и поболтать.
Думаю все помнят прошлый ПО, где Букер задирал Дончича так же в концовке выигранного матча. Лука тогда улыбнулся злой улыбкой и размазал Финикс в 7ом матче и вышел в финал конфы.

Дончич имеет ввиду этот момент, наверное. В следующем матче поквитаться не получится, потому и такая формулировка.

Вас не раздражает этот момент, когда кто-то весь матч пыхтит, пытаясь вас обыграть, а в концовке рассказывает как это было легко? Понятно, что сравнение условное.

Если ты хочешь что-то сказать сопернику на площадке, делай это в процессе, а не когда уже победил. А победил, так вообще молчи, прояви уважение. Но Букер, похоже, способен уколоть только постфактум.
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Антон
На самом деле Букер сказал "Ах, какой досадный промах, монсеньор"
+1
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FS19
Не совсем понимаю,почему надо болтать во время матча? Во время матча надо играть,а когда он закончился,то уже можно и поболтать.
+3
0
+3
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lopek
Шутка про «отец с с сыном сцепились по пьяне и испортили всем выходные, каждый раз одно и тоже» актуальна?
+1
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+1
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Vlad Partan
Там 100% фол в нападение😡
+2
0
+2
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