Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях сыграет с «Минском», «Уралмаш» примет «Парму»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Московский ЦСКА в гостях сыграет с белорусским «Минском», «Уралмаш» в Екатеринбурге примет пермскую «Парму», у которой серия из шести побед.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 15.00, «Минск-Арена»
- Дата проведения
- 25 декабря, 17.15, «ДИВС»
Положение команд: ЦСКА – 16-2, УНИКС – 14-4, Зенит – 13-6, Локомотив-Кубань – 13-6, Енисей – 11-8, Парма – 10-8, Самара – 10-9, Руна – 9-10, Уралмаш – 8-10, Автодор – 8-11, Астана – 8-11, Нижний Новгород – 5-13, МБА – 5-14, Минск – 0-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.