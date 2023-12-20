Эмил Райкович о матче с «Пармой»: «Наверное, самый сложный из всех, что мы провели за последнее время»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Пармой».

«Нас ожидает очень сложный матч, наверное, самый сложный из всех, что мы провели за последнее время. « » – одна из самых «горячих» команд лиги, соперники выиграли 5 раз подряд, поймали ритм и умеют использовать преимущество своей площадки. К тому же в Москве была равная борьба, исход встречи решился на последних секундах. Поэтому мы очень серьезно относимся к этой поездке.

Наша цель – наладить игру с первых мгновений и постараться контролировать ее, сохраняя концентрацию на протяжении всех 40 минут», – считает Райкович.