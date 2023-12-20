Эмил Райкович о матче с «Пармой»: «Наверное, самый сложный из всех, что мы провели за последнее время»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Парма Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Нас ожидает очень сложный матч, наверное, самый сложный из всех, что мы провели за последнее время. «Парма» – одна из самых «горячих» команд лиги, соперники выиграли 5 раз подряд, поймали ритм и умеют использовать преимущество своей площадки. К тому же в Москве была равная борьба, исход встречи решился на последних секундах. Поэтому мы очень серьезно относимся к этой поездке.

Наша цель – наладить игру с первых мгновений и постараться контролировать ее, сохраняя концентрацию на протяжении всех 40 минут», – считает Райкович.

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