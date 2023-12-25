Сергей Елевич: «Мартюк выдал прекрасный баскетбол в матче с «Зенитом»

Теги Сергей Елевич Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Андрей Мартюк Баскетбол

Сергей Елевич поделился впечатлениями от матча «Зенит» – «Локомотив-Кубань».

Заслуженный тренер России отметил игру молодого центрового «Локо» Андрея Мартюка.

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 93:73 в пользу краснодарского клуба. Мартюк набрал 32 очка.

«Игра меня порадовала по содержанию. И произвел, конечно, впечатление «Локомотив». Мартюк выдал прекрасный баскетбол. Трудно было предположить себе, что он может настолько здорово сыграть. Он был раскован, и игра пошла у него. И молодец он еще и в том, что не ограничился своими бросками. Порой же он бросает трехочковый и оттуда старается не выходить, а сейчас сделал все, что нужно было, именно из‑под кольца. Были хорошие пик‑н‑роллы. В целом я бы сказал, что в этом матче тренерский штаб краснодарцев вчистую переиграл тренерский штаб «Зенита».

Но думаю, что все еще впереди и «Зенит» в дальнейшем покажет зубы. Тем не менее пока найти игру им не удается. Им нужно решать проблему как можно быстрее», – считает Елевич.

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1 комментарий
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мартюк должен по 30 минут играть
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