Андрей Мартюк в победном матче против «Зенита» обновил рекорд карьеры – 32 очка

Теги Локомотив-Кубань Зенит Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Андрей Мартюк Баскетбол

Андрей Мартюк стал 8-м российским игроком, набравшим 30+ очков за матч.

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» установил новый рекорд карьеры по количеству очков в одном матче, набрав 32 очка в победной гостевой встрече с «Зенитом» (93:73).

Мартюк стал восьмым россиянином в истории Лиги ВТБ, которому удалось набрать 30+ очков в матче.

Ранее это удавалось Алексею Шведу (24 раза), Сергею Карасеву (4 раза), Антону Понкрашову (2 раза), Егору Вяльцеву, Артему Яковенко, Антону Астапковичу и Ивану Стребкову.

23-летний форвард реализовал 14 из 15 с игры, включая 1 из 1 из-за дуги, и 3 из 3 с линии штрафных, а также сделал 6 подборов и 2 блок-шота.

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