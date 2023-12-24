Андрей Мартюк в победном матче против «Зенита» обновил рекорд карьеры – 32 очка

Андрей Мартюк стал 8-м российским игроком, набравшим 30+ очков за матч.

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» установил новый рекорд карьеры по количеству очков в одном матче, набрав 32 очка в победной гостевой встрече с « » (93:73).

стал восьмым россиянином в истории Лиги ВТБ, которому удалось набрать 30+ очков в матче.

Ранее это удавалось Алексею Шведу (24 раза), Сергею Карасеву (4 раза), Антону Понкрашову (2 раза), Егору Вяльцеву, Артему Яковенко, Антону Астапковичу и Ивану Стребкову.

23-летний форвард реализовал 14 из 15 с игры, включая 1 из 1 из-за дуги, и 3 из 3 с линии штрафных, а также сделал 6 подборов и 2 блок-шота.