Александр Секулич о гостевой победе над «Зенитом»: «Не ожидали такого результата, хотя и верили»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» – 93:73.

По словам Александра Секулича, команда сама не ожидала такого результата.

«Для нас это был отличный матч. Не ожидали такого результата, хотя и верили, что можем приехать сюда и победить. Очень уважаем « » и их тренера, но у них был не лучший вечер.

У нас была хорошая оборона, нападение тоже, многое сработало на нас сегодня, не забываем и про игру Мартюка, и про игру всех остальных. Отличная победа для нас, но помним, что это всего лишь еще одна победа на нашем пути. Настраиваемся на следующие матчи», – сказал Секулич.