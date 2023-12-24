Александр Секулич о гостевой победе над «Зенитом»: «Не ожидали такого результата, хотя и верили»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» – 93:73.

По словам Александра Секулича, команда сама не ожидала такого результата.

«Для нас это был отличный матч. Не ожидали такого результата, хотя и верили, что можем приехать сюда и победить. Очень уважаем «Зенит» и их тренера, но у них был не лучший вечер.

У нас была хорошая оборона, нападение тоже, многое сработало на нас сегодня, не забываем и про игру Мартюка, и про игру всех остальных. Отличная победа для нас, но помним, что это всего лишь еще одна победа на нашем пути. Настраиваемся на следующие матчи», – сказал Секулич.

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