Девон Акун-Перселл: «С самых первых секунд появилось ощущение, что взяли игру против «Зенита» под свой контроль»

Форвард «Локомотива-Кубань» прокомментировал гостевую победу над «Зенитом».

«По ходу нескольких предыдущих игр мы поймали правильный настрой. Мы стали полностью отдаваться тренировкам, на 100% выкладываться в матчах и четко следовать планам, которые нам дает тренерский штаб. Сегодня мы показали все то же самое – и результат вы видели.

В какой момент стало ясно, что мы взяли игру под свой контроль? У меня такое ощущение появилось с самых первых секунд и не покидало меня до финальной сирены. Знаете, иногда бывает, что понимаешь – мы сегодня точно выиграем. И весь матч все получается. Правда, у меня почти на каждой игре такое ощущение. Но это здорово», — сказал .