Хавьер Паскуаль: «Локо» был лучше нас во всех аспектах»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива-Кубань» – 73:93.

По словам Хавьера Паскуаля, его команда уступила сопернику во всех аспектах.

«Поздравляю « », в этой игре они были лучше нас во всех аспектах – в нападении, защите, в плане духа, физики, во всем.

Во второй четверти мы играли намного лучше, чем можно об этом подумать, глядя на счет. Просто промазали много штрафных бросков, поэтому проигрывали 9 очков к перерыву.

А вот в начале третьей четверти команда не отреагировала, особенно в самом начале, когда «Локо» стал лидировать 13-14-15 очков. Мы просто исчезли и не смогли появиться на паркете вплоть до самого конца», – сказал .