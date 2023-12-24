Хавьер Паскуаль: «Локо» был лучше нас во всех аспектах»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива-Кубань» – 73:93.

По словам Хавьера Паскуаля, его команда уступила сопернику во всех аспектах.

«Поздравляю «Локо», в этой игре они были лучше нас во всех аспектах – в нападении, защите, в плане духа, физики, во всем.

Во второй четверти мы играли намного лучше, чем можно об этом подумать, глядя на счет. Просто промазали много штрафных бросков, поэтому проигрывали 9 очков к перерыву.

А вот в начале третьей четверти команда не отреагировала, особенно в самом начале, когда «Локо» стал лидировать 13-14-15 очков. Мы просто исчезли и не смогли появиться на паркете вплоть до самого конца», – сказал Паскуаль.

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