Леброн Джеймс призвал НБА вернуться к использованию специальной формы в рождественских матчах

Леброн Джеймс призвал НБА использовать специальную форму на Рождество.

Форвард « » отреагировал на выложенное видео со своим участием, где он играет в рождественских комплектах формы.

«Это был так классно! Мне бы хотелось, чтобы в лиге все по-прежнему играли в этот день в рождественской форме. Не понимаю, почему это прекратилось», – написал баскетболист.

НБА впервые попробовала особые рождественские комплекты в 2008 году. Последний раз они использовались в 2017-м.