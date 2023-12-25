Леброн Джеймс призвал НБА вернуться к использованию специальной формы в рождественских матчах

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА игровая форма экипировка Баскетбол

Леброн Джеймс призвал НБА использовать специальную форму на Рождество.

Форвард «Лейкерс» отреагировал на выложенное НБА видео со своим участием, где он играет в рождественских комплектах формы. 

«Это был так классно! Мне бы хотелось, чтобы в лиге все по-прежнему играли в этот день в рождественской форме. Не понимаю, почему это прекратилось», – написал баскетболист.

НБА впервые попробовала особые рождественские комплекты в 2008 году. Последний раз они использовались в 2017-м.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И Хардену не помешало бы бороду в седой цвет покрасить ))
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий