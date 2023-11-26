Форма Кобе Брайанта с его последнего матча будет продана более чем за полмиллиона долларов

Полный комплект формы — от майки до кроссовок Nike — в которой легендарный защитник « » провел свой последний гостевой матч в карьере, выставлена ​​на аукцион.

Ожидается, что форма будет продана более чем за 500 000 долларов.

В том матче «Лейкерс» играли против «Тандер» на арене «Чесапик-Бэй» в Оклахома-Сити 11 апреля 2016 года. Брайант набрал 13 очков (все в первой четверти), а «Лейкерс» проиграли со счетом 79:112.

Также на аукцион SCP выставлены другие памятные вещи из карьеры Брайанта, такие как мяч с автографом игрока со знаменитой игры в «Мэдисон-сквер-гардене», где Кобе набрал 61 очко, и чемпионский перстень, подаренный отцу Кобе.