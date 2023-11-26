Форма Кобе Брайанта с его последнего матча будет продана более чем за полмиллиона долларов

Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол - фото кроссовки игровая форма экипировка Баскетбол

Полный комплект формы Кобе Брайанта — от майки до кроссовок Nike — в которой легендарный защитник «Лейкерс» провел свой последний гостевой матч в карьере, выставлена ​​на аукцион.

Ожидается, что форма будет продана более чем за 500 000 долларов.

В том матче «Лейкерс» играли против «Тандер» на арене «Чесапик-Бэй» в Оклахома-Сити 11 апреля 2016 года. Брайант набрал 13 очков (все в первой четверти), а «Лейкерс» проиграли со счетом 79:112.

Также на аукцион SCP выставлены другие памятные вещи из карьеры Брайанта, такие как мяч с автографом игрока со знаменитой игры в «Мэдисон-сквер-гардене», где Кобе набрал 61 очко, и чемпионский перстень, подаренный отцу Кобе.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pro~dj
Интересно эти вещи изначально принадлежат самому игроку или команде?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пузанков
В заголовке ошибка. Впрочем, ничего необычного
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий