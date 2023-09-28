Майка Уилта Чемберлена с финала 1972 года была продана за 4,9 млн долларов. Это третья самая дорогая джерси в истории НБА
Джерси Уилта Чемберлена, в которой он играл в финале НБА-1972, была продана на аукционе Sotheby’s за 4,9 млн долларов.
Бывший бигмэн «Лейкерс», в том сезоне завоевавший титул чемпиона НБА, был признан MVP финала именно в этой майке.
В решающей пятой игре против «Никс» Чемберлен, несмотря на травму правой руки, набрал 24 очка, сделал 29 подборов, 8 передач и 8 блок-шотов.
Форма стоимостью 4,9 млн теперь является третьей самой дорогой джерси НБА, когда-либо проданной на аукционе, после майки с автографом Кобе Брайанта стоимостью 5,8 млн за его единственный MVP сезона и джерси Майкла Джордана «Последний танец» с финала НБА-1998 стоимостью 10,1 млн. Все три предмета были проданы на аукционе Sotheby’s.
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