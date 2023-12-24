Джо Маззулла: «Никогда не будет достаточно хорошо, пока ты не выиграешь чемпионат»

Теги Бостон Голден Стэйт Майами НБА Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла рассказал, чему его научило поражение от «Майами» в финале Востока.

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла рассказал, как он отреагировал на поражение от «Майами» в 7-м матче финала конференции прошлого сезона.

«Моя оценка заключалась в том, чтобы оглянуться назад и выяснить, что прошло хорошо. Я смог понять, что значит тренировать «Селтикс». Мне нравится, что от меня ждут только чемпионства. Но когда мне удалось оглянуться назад на то, чего мы достигли, это освободило меня, потому что я понял, что большинство тренеров НБА согласились бы на такой сезон в 10 случаях из 10. Это позволило мне сказать: «Никогда не будет достаточно хорошо, пока ты не выиграешь чемпионат, но речь идет о том, как усердно ты к чему-то стремишься и как сильно ты пытаешься достичь величия».

Я обрел свободу в том факте, что мы потерпели неудачу, но добились такого большого успеха в других отношениях. В этом сезоне я просто отдаюсь результату и процессу, потому что, в конце концов, никогда не будет достаточно хорошо, и мне это очень нравится.

Это помогает мне быть самим собой. Это помогает мне принимать более правильные решения. Это помогает мне справляться с поражениями. Это помогает мне ориентироваться в сезоне. Забавно, после поражения от «Голден Стэйт» все были подавлены, а я подумал: «Когда начнется плей-офф, никто об этом даже не вспомнит», – сказал Маззулла.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я не понял до конца, как это вышло. Возможно вам, каким-то образом удалось изменить мою программу, сейчас это уже не имеет значения. Важно другое, все, что произошло, было не случайно. Когда-то, мистер Андерсон, я вас уничтожил и наблюдал, как вы умирали. Но что-то вдруг изменилось, я был уверен, что это не возможно, но тем не менее, это произошло, вы убили меня, мистер Андерсон. Потом, узнав правила, я понял, что надо сделать. Но все же я этого не сделал. Я не ушел, посмел нарушить приказ, я осмелился остаться. И сейчас я здесь по вашей вине, мистер Андерсон. Вы виновны в том, что я уже не часть системы. Вы виновны в том, что я преобразился и сейчас я совершенно новое существо. Свободное. © агент Смит :))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий