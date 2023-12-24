Джо Маззулла: «Никогда не будет достаточно хорошо, пока ты не выиграешь чемпионат»

Джо Маззулла рассказал, чему его научило поражение от «Майами» в финале Востока.

Главный тренер « » рассказал, как он отреагировал на поражение от « » в 7-м матче финала конференции прошлого сезона.

«Моя оценка заключалась в том, чтобы оглянуться назад и выяснить, что прошло хорошо. Я смог понять, что значит тренировать «Селтикс». Мне нравится, что от меня ждут только чемпионства. Но когда мне удалось оглянуться назад на то, чего мы достигли, это освободило меня, потому что я понял, что большинство тренеров согласились бы на такой сезон в 10 случаях из 10. Это позволило мне сказать: «Никогда не будет достаточно хорошо, пока ты не выиграешь чемпионат, но речь идет о том, как усердно ты к чему-то стремишься и как сильно ты пытаешься достичь величия».

Я обрел свободу в том факте, что мы потерпели неудачу, но добились такого большого успеха в других отношениях. В этом сезоне я просто отдаюсь результату и процессу, потому что, в конце концов, никогда не будет достаточно хорошо, и мне это очень нравится.

Это помогает мне быть самим собой. Это помогает мне принимать более правильные решения. Это помогает мне справляться с поражениями. Это помогает мне ориентироваться в сезоне. Забавно, после поражения от « » все были подавлены, а я подумал: «Когда начнется плей-офф, никто об этом даже не вспомнит», – сказал Маззулла.