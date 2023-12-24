Деррик Уайт стал первым защитником в истории «Селтикс» с 3 блок-шотами в 4 матчах подряд

Деррик Уайт установил историческое достижение в составе «Бостона».

Атакующий защитник завершил встречу с « » (145:108) с 18 очками, 3 подборами, 3 передачами и 3 блок-шотами.

Таким образом, Уайт провел уже 4-ю игру подряд с тремя заблокированными бросками соперника.

Он стал первым игроком «Селтикс» с 2021 года ( ) и первым защитником в истории организации с подобным результатом.