Деррик Уайт стал первым защитником в истории «Селтикс» с 3 блок-шотами в 4 матчах подряд

Теги Бостон Клипперс НБА Деррик Уайт Роберт Уильямс Баскетбол

Деррик Уайт установил историческое достижение в составе «Бостона».

Атакующий защитник Деррик Уайт завершил встречу с «Клипперс» (145:108) с 18 очками, 3 подборами, 3 передачами и 3 блок-шотами.

Таким образом, Уайт провел уже 4-ю игру подряд с тремя заблокированными бросками соперника.

Он стал первым игроком «Селтикс» с 2021 года (Роберт Уильямс) и первым защитником в истории организации с подобным результатом.

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