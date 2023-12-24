Леброн Джеймс о Рождественском матче с «Бостоном»: «Наплевать. Меня волнует только дочь, которая проснется и откроет свои подарки»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс рассказал о своем отношении к Рождественскому матчу с «Селтикс».

Форвард «Лейкерс» признался, что в своем 21-м сезоне в НБА игра на Рождество его уже не так сильно интересует.

«Мне наплевать на понедельник. Единственное, что меня волнует, это дочь, которая проснется и откроет свои подарки», – заявил Джеймс.

«Лейкерс» примут «Селтикс» в ночь на вторник, 26 декабря, 01:00 по мск.

8 комментариев
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«Наследие меня интересует, а вот игра - нет».
И ведь понятно, что рвался сказать «семья -самое важное», но выдал это максимально через жопу. :)
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людей купивших за бешеные деньги билеты на рождественский матч, не интересует его дочь. бери мяч и стучи. Сильвер не просто так отдал внутрисезонный баннер)
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не очень ответ. все же НБА споноср подарков и всей жизни брона.
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такой тон, будто намекает на пропуск матча.
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Ответ Локоть Артеста
Через несколько дней мистер Крабс отметит 39 день рождения. Он как и 20 лет назад носится по площадке, в то время как парни с его драфта уже давно завершили карьеру.
В то время как первые, вторые пики драфтов пылят в Пистонс и ставят антирекорды ущербности.
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Ответ TurboMen
такой тон, будто намекает на пропуск матча.
Нет. сегодня отдохнет, завтра в обед потолкается с Тейтумом, проведет праздничные мероприятия и поедет домой до четверга отдыхать и подарки дарить.

Да и селебрити в ЛА не дадут спокойно чилить на скамейке)
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