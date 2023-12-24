Леброн Джеймс о Рождественском матче с «Бостоном»: «Наплевать. Меня волнует только дочь, которая проснется и откроет свои подарки»
Леброн Джеймс рассказал о своем отношении к Рождественскому матчу с «Селтикс».
Форвард «Лейкерс» признался, что в своем 21-м сезоне в НБА игра на Рождество его уже не так сильно интересует.
«Мне наплевать на понедельник. Единственное, что меня волнует, это дочь, которая проснется и откроет свои подарки», – заявил Джеймс.
«Лейкерс» примут «Селтикс» в ночь на вторник, 26 декабря, 01:00 по мск.
И ведь понятно, что рвался сказать «семья -самое важное», но выдал это максимально через жопу. :)
Да и селебрити в ЛА не дадут спокойно чилить на скамейке)