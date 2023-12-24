Леброн Джеймс о Рождественском матче с «Бостоном»: «Наплевать. Меня волнует только дочь, которая проснется и откроет свои подарки»

Леброн Джеймс рассказал о своем отношении к Рождественскому матчу с «Селтикс».

Форвард « » признался, что в своем 21-м сезоне в НБА игра на Рождество его уже не так сильно интересует.

«Мне наплевать на понедельник. Единственное, что меня волнует, это дочь, которая проснется и откроет свои подарки», – заявил .

«Лейкерс» примут «Селтикс» в ночь на вторник, 26 декабря, 01:00 по мск.