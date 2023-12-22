Александр Щербенев о матче с «Зенитом»: «Поедем в Питер максимально настроенными»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Уралмаш Александр Щербенев Баскетбол

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев после победы над «Уралмашем» (98:73) в Лиге ВТБ рассказал о настрое на следующую встречу с «Зенитом».

«Нам удалось взять реванш за поражение от «Уралмаша» в первом круге. Были по максимуму настроены на эту игру. Особенно хочется в этом матче выделить Дмитрия Узинского: забил три раза сверху и два блок‑шота сделал. Он сегодня максимально зарядил команду, повел ее за собой, и мы подключились и не упустили преимущества. Словом, играл Дима как настоящий капитан.

Эта победа должна зарядить нас позитивом перед очень важным матчем с «Зенитом». Это, можно сказать, игра за третью строчку. Так что поедем в Питер максимально настроенными. У «Зенита» очень хорошая команда. В первом круге мы победили нашего соперника. Понятно, что они точат на нас зуб, будет нелегко играть. Так что сейчас была приятная победа. Думаю, она придаст нам уверенности в предстоящей игре», – заявил Щербенев.

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